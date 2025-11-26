Частная фирма в Китае первой в мире начала серийный выпуск гиперзвуковых ракет

Китайская Lingkong Tianxing Technology первой в мире начала серийный выпуск гиперзвуковых ракет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Частная китайская компания Lingkong Tianxing Technology первой в мире начала серийное производство гиперзвуковой ракеты YKJ-1000, которая способна преодолевать расстояния до 1300 км, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Особенностью этого производства стало значительное сокращение затрат – компания снизила стоимость изготовления до одной десятой от расходов по традиционным программам за счет использования гражданских строительных материалов.

Разработчики заявили, что YKJ-1000 может развивать скорость от 5 до 7 Махов, то есть 6-8 тыс. км/ч, а её дальность составляет от 500 до 1300 км. Запуск ракеты осуществляется с установки, похожей на стандартный грузовой контейнер, её можно размещать на подвижных платформах, в том числе водных. Представитель Lingkong Tianxing Technology отметил: «Компания разработала полностью самостоятельную технологическую цепочку, включающую аэродинамику, системы управления, термозащиту и двигатели».

Известно, что YKJ-1000 способна обнаруживать цели в полете, а также обходить системы ПВО и корабельные ударные группы противника. По данным компании, комплекс предназначен для нанесения быстрых и точных ударов вглубь территории врага по важным стратегическим объектам. Кроме этого, ракета может использоваться для ведения разведки благодаря внедрённым чувствительным сенсорам и передаче данных в реальном времени.

В Lingkong Tianxing Technology сообщили, что предприятие уже получило все необходимые сертификаты для поставок своей продукции национальной военной промышленности. Одновременно инженеры компании работают над новой ракетой, оснащённой системой искусственного интеллекта и функцией роевого взаимодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, анализ спутниковых снимков показал значительный рост промышленных площадей КНР, задействованных в производстве ракет за последние пять лет.

В январе Китай провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух».

Новая ракета создает серьезную угрозу для военной авиации США, в том числе для бомбардировщика-невидимки B-21.