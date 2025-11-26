Крымчанка нашла на берегу бутылку с посланием из Турции

Крымчанка обнаружила на пляже бутылку с посланием о мире на турецком языке

Tекст: Мария Иванова

Жительница села Поповка Сакского района Евгения Стельмахова обнаружила бутылку с посланием на турецком языке на побережье Крыма, передает РИА «Новости».

Как рассказала Стельмахова, она работает инженером по охране окружающей среды в природном парке «Ойбурский» и нашла находку во время очередной уборки побережья.

По словам Евгении, бутылка была маленькой, не больше 10 сантиметров, сначала она решила, что это обычный мусор. Однако присмотревшись, увидела внутри послание. «Со мной первый раз такое случается. Раньше только в книгах читала. Такой случай один на миллион», – отметила она.

Друзья помогли Евгении перевести текст с турецкого. Как выяснилось, послание написано на плотной бумаге, напоминающей акварельную, а сама бутылка, вероятно, была брошена в море в этом году: она не обросла водорослями и ракушками, крышка осталась чистой. Записка датирована первым сентября, но определить год и отправителя пока не удалось.

В послании были эмоциональные пожелания мира, счастья, любви, красоты, здоровья и божьей помощи для всех, а внизу было нарисовано сердце и три семерки, символ удачи.

Евгения подчеркнула, что теперь ищет своего «невидимого собеседника», чтобы сообщить – послание дошло до адресата. Она также отметила, что для крымчан ценности мира и уважения к природе имеют особое значение, поэтому эта находка особенно символична.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшим летом Ассоциация рыболовов Суао призвала власти Тайваня изучить послание, найденное у берегов Ирландии, связанное с исчезновением экипажа Yong Yu Sing No. 18.

Российские моряки ранее отправили послание в бутылке во время кругосветного плавания судна «Пилигрим», которое прибило к берегам заповедника в Приморском крае.