Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
В водах Приморья обнаружили бутылку с посланием от участников кругосветки
Послание в бутылке от участников кругосветки судна «Пилигрим» прибило к берегам Приморского края
Послание в бутылке от участников кругосветного плавания с российского судна «Пилигрим» прибило к берегам Дальневосточного морского заповедника в Приморском крае, сообщили в пресс-службе управляющего заповедником национального парка «Земля леопарда».
Уточняется, что брошенную в море недалеко от Сахалина «Бутылочную почту» подобрали государственные инспекторы у мыса Островок Фальшивый. Так, документ преодолел более 1 тыс. км по воле ветров и течений, передает ТАСС.
В послании за подписью капитана содержится основная информация об экспедиции и пожелание нашедшему попутного ветра.
В пресс-службе нацпарка также отметили, что судно «Пилигрим» отправилось в кругосветное путешествие шесть лет назад, оно представляет собой копию поморской ладьи XVIII века, которая преодолела уже более 18,5 тыс. морских миль.
Известно, что капитан Сергей Синельник и его экипаж побывали в 15 странах, а в конце августа 2023 года судно ненадолго пришвартовывалось во Владивостоке.
Как заметил начальник сектора «Морской» отдела охраны ФГБУ «Земля леопарда» Василий Горобейко, с палубы корабля как никогда сильно ощущается ценность этой природы, а поэтому так символичен тот факт, что послание «Пилигрима» попало в акваторию Дальневосточного морского заповедника, где море сохранено в первозданном виде.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как изменился российский флот с того момента, как 220 лет назад в августе 1803 года в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция.