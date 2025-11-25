В Госдуме предложили обязать застройщиков украшать подъезды картинами

Депутат Свинцов: Нужно обязать застройщиков оформлять подъезды картинами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Предложение разработать новое требование для застройщиков прозвучало на пресс-конференции в ТАСС. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) указал, что в техническом задании должны появиться требования размещать в подъездах жилых домов картины. И делать это наряду с озеленением и цветом фасада.

По мнению Свинцова, все новые здания, независимо от формы собственности, должны заключать обязательный контракт с ближайшей галереей для установки произведений в общественных зонах.

Депутат отметил, что подобная практика позволила бы тысячам талантливых художников показывать свои работы в жилых домах и общественных местах, а не ждать годами своей очереди на выставку. Кроме подъездов, Свинцов предложил государству размещать произведения искусства и в других объектах с большим потоком людей, таких как МФЦ и различные администрации.

Он аргументировал инициативу необходимостью популяризировать отечественных художников и внесения культурного кода в архитектурные стандарты новых зданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума до конца года намерена принять законопроект о разных ставках семейной ипотеки в зависимости от числа детей.

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил установить госконтроль за ценами на жилье и поддерживать застройщиков, строящих квартиры для семей.

Средняя высота новых домов в России превысила 19 этажей, а в Москве этот показатель достиг 31 этажа.

