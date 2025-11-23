Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.52 комментария
Малкин вышел на 27-е место по очкам за всю историю НХЛ
Российский хоккеист Евгений Малкин после результативной передачи в игре с «Сиэтлом» улучшил свой показатель до 1370 очков и занял 27-ю строчку рейтинга лучших бомбардиров НХЛ.
Российский нападающий клуба «Питтсбург» Евгений Малкин занял 27-е место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС. В матче с «Сиэтлом», который завершился со счетом 2:3 не в пользу «Питтсбурга», Малкин сделал голевую передачу, доведя свой общий счет в НХЛ до 1370 очков.
По сумме очков (голевые передачи и заброшенные шайбы) Малкин обошел канадца Джонни Буцика, у которого было 1 369 очков. Сейчас российский хоккеист отстает от занимающего 26-ю строчку американца Майка Модано, у которого 1374 очка. Лидером рейтинга по количеству очков остается канадец Уэйн Гретцки с огромным отрывом – у него 2857 баллов.
В этом сезоне Малкин уже набрал 24 очка, среди которых 6 голов и 18 голевых передач. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в прошедшем матче стал шестым в истории лиги хоккеистом с 500 матчами, в которых он набирал два и более очков. Среди таких рекордсменов также значатся Яромир Ягр (540), Марсель Дионн и Марк Мессье (по 513), Горди Хоу (511), а лидирует Гретцки, у которого 824 такие игры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Малкин вошел в топ-30 бомбардиров за всю историю НХЛ. Малкин поднялся на 29-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Александр Овечкин, Никита Кучеров и Евгений Малкин признаны лучшими хоккеистами НХЛ.