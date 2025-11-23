Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.49 комментариев
ХАМАС объявило о готовности возобновить боевые действия в Газе
Al Hadath: ХАМАС уведомило США о готовности возобновить боевые действия в Газе
Руководство палестинского радикального движения ХАМАС заявило американским посредникам, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа «истекло», обвинив Израиль в нарушении перемирия, сообщил телеканал Al Hadath.
По информации Al Hadath, представители ХАМАС сообщили спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру, что «соглашение истекло, и движение готово к бою». Представители движения обвинили Израиль в нарушении перемирия. ХАМАС подчеркнуло, что прекращение огня должно носить взаимный характер, и заявило, что «Газа не станет Ливаном», передает ТАСС.
Ранее ХАМАС обратилось к посредникам с требованием срочно вмешаться и оказать давление на Израиль для немедленного прекращения нарушений соглашения.
Палестинское движение добивается того, чтобы США призвали власти Израиля соблюдать обязательства, прописанные в четырехстороннем соглашении.
20 ноября представители ХАМАС обвинили Израиль в увеличении контролируемой территории в Газе, заявляя, что военные передвинули линию разграничения на 300 м восточнее района Эш-Шуджаия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля уничтожила пятерых лидеров ХАМАС в секторе Газа. По его словам, боевики ХАМАС нарушили ранее установленный режим прекращения огня. В октябре было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе.