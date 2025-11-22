  • Новость часаОрешкин: Россия готова конструктивно работать в G20 под председательством США
    Европа прикрывает «срач» Зеленского
    Эксперт: Использование статей Устава ООН о «враждебном государстве» приведет к мировой войне
    Политолог объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    Эксперт спрогнозировал появление в итоговом плане по Украине новых пунктов
    Китай напомнил Японии об особых правах государств-основателей ООН
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    Каллас заявила об «отсутствии у России права» требовать уступок от Украины
    Аргентина отказалась подписать итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    22 ноября 2025, 21:36 • Новости дня

    Врач разоблачил миф о вреде распространенной привычки

    Врач Аббас опроверг связь хруста суставов пальцев с артритом

    Tекст: Мария Иванова

    Щелчки при хрусте суставами пальцев вызваны пузырьками газа в суставной жидкости и не вызывают артрит, если не сопровождаются болью или отеком, заявил специалист по лечению заболеваний суставов доктор Сайед Надим Аббас.

    Привычка хрустеть суставами пальцев не ведет к развитию артрита, сообщает Mirror со ссылкой на специалиста по заболеваниям суставов доктора Сайеда Надима Аббаса.

    Он объяснил, что характерный щелчок при хрусте вызван лопающимися пузырьками газа в суставной жидкости, а не трением костей: «Этот щелчок при хрусте суставов обычно вызван лопающимися при изменении давления пузырьками газа в суставной жидкости, а не скрежетом костей», передает РИА «Новости».

    Доктор Аббас уточнил, что привычка хрустеть суставами сама по себе не является вредной при условии отсутствия боли или отека.

    Он также отметил, что повод для обращения к врачу возникает только в тех случаях, когда вместе с хрустом появляются боль, припухлость, повышение температуры или ограничение подвижности. Это может свидетельствовать о серьезных нарушениях, требующих профессионального осмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саратовские ученые создали мобильное приложение для диагностики остеохондроза.

    Ранее ученые МФТИ разработали нанопрепарат для лечения остеоартрита без операций.

    21 ноября 2025, 22:29 • Новости дня
    Политолог: Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине

    Политолог Асафов: Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт на Украине

    Политолог: Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках встречи на Аляске заложили контуры будущего процесса урегулирования конфликта на Украине. Эти договоренности поддержали большинство государств планеты, но неготовность к миру Киева и Брюсселя сделали нормализацию ситуации затруднительной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В пятницу Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование на Украине – в том числе в рамках плана Трампа.

    «Владимир Путин в очередной раз показал всему миру, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия находится на связи со всеми своими союзниками из числа стран мирового большинства. Все они, как, впрочем, и США, поддерживают скорейшую стабилизацию ситуации», – сказал политолог Александр Асафов.

    «В этой связи многие наши партнеры ожидали значительного прогресса после окончания саммита на Аляске. Тогда наш президент совместно с Дональдом Трампом провел по-настоящему титаническую дипломатическую работу. Фактически, каркас урегулирования был готов, но преградой для нормализации выступили Украина и ее европейские «модераторы», – продолжил он.

    «Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт. Более того, они совершенно открыто об этом говорят. Изначальную рамку диалога, заданную Анкориджем, изучили в КНР, Индии, КНДР, ЮАР, Бразилии, в государствах ОДКБ. Все они поддерживали зародившийся дипломатический импульс. И реакция Старого Света не оставила у них сомнений, кто здесь истинный агрессор», – рассуждает собеседник.

    «Теперь Дональд Трамп пытается выдвинуть новую инициативу, которую еще предстоит обсудить. Она, вероятно, учитывает новые реалии на фронте. Мы готовы обсуждать его план, вносить необходимые корректировки, делать все для того, чтобы устранить первопричины кризиса. Но Киев и Брюссель пока продолжают упорствовать в своем желании воевать, что полностью противоречит воле большинства стран планеты», – заключил Асафов.

    В пятницу Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Киева от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Президент уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент.

    «Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции – сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», – пояснил российский лидер.

    В то же время Россия готова к мирным переговорам, а также готова обсуждать все детали предполагаемого плана. Но и принципиальный отказ Киева Москву также устраивает, «поскольку это ведет к достижению целей СВО вооруженным путем». «Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем», – добавил глава государства.

    Днем ранее глава государства заявил, что политическое руководство Украины давно превратилось в организованное преступное сообщество, которое продолжает удерживать власть для личного обогащения под предлогом войны с Россией. «Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», – пояснил Путин.

    22 ноября 2025, 07:23 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине

    Вэнс: Критики плана США по Украине искажают реалии на земле

    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил три ключевых условия для мирного соглашения по конфликту на Украине.

    Венс заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что любой мирный план должен предусматривать прекращение боевых действий и сохранение суверенитета Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; максимально способствовать предотвращению возобновления военных действий в будущем.

    «Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо искажает некоторые критические реалии на земле», – заявил он.

    По его словам, распространено ошибочное мнение, что через увеличение финансовой и военной поддержки или санкций можно добиться победы. «Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире», – заявил Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который на Западе с возмущением назвали «капитуляцией» Украины.


    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    22 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине

    Политолог Светов объяснил тяжелую атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине

    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    @ Aaron Schwartz/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Американцы разговаривали с европейцами в Киеве как с мальчиками, последним было заявлено, что они должны выполнить мирный план Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Светов. О «тошнотворном» тоне встречи министра армии США Дэниела Дрисколла с европейской делегацией в Киеве написала британская газета Financial Times.

    «Дэниел Дрисколл – прямолинейный и жесткий человек. На встрече в пятницу в Киеве он заявил европейским послам и западным чиновникам, что либо они выполняют мирный план Трампа из 28 пунктов, либо США сделают выводы. Это не понравилось участникам переговоров, они назвали атмосферу встречи «тошнотворной», потому что с ними разговаривали как с мальчиками», – считает политолог Юрий Светов.

    На атмосфере встречи также отразилось то, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, который официально покинет свой пост в начале следующего года, уже фактически отстранен от переговорного процесса.

    «На самом деле генерал Келлог поддерживал только Украину и теперь его место занял Дрисколл. Этот человек является близким другом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Видимо, его послали на Украину, чтобы помимо прочего посмотреть на состояние дел с военной точки зрения», – предположил собеседник.

    Светов напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц накануне связывался с Трампом по телефону и обсуждал мирный план США. Также были согласованы дальнейшие шаги на уровне советников.

    «В субботу в ЮАР открывается саммит «Группы двадцати». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на полях G20 обсудит с лидерами стран ЕС и с Владимиром Зеленским свой ответ Трампу. То есть борьба вокруг мирного плана продолжается и вопрос в том, кто окажется сильнее... Я полагаю, что в итоге Зеленский подпишет этот план, но будет ли Украина выполнять его – большой вопрос», – пояснил эксперт.

    О том, что встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками вечером в пятницу в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис в Киеве прошла в напряженной и «тошнотворной» атмосфере, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на участников разговора.

    В ходе обсуждения представители администрации Трампа заявили, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет, предлагаемая Украине сделка – это лучшее, на что она может рассчитывать.

    Американская делегация также дала понять, что ее позиция будет жесткой. Дрисколл в свою очередь попытался продемонстрировать оптимизм, но прямо предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять особую гибкость.

    22 ноября 2025, 15:37 • Новости дня
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией высказался о решении Владимира Зеленского назначить главу его офиса Андрея Ермака руководителем делегации Украины на переговорах с США и другими международными партнерами по мирному урегулированию.

    Назначение главы офиса президента Украины Андрея Ермака на пост руководителя украинской делегации для переговоров с США и другими международными партнерами прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    «Отличный выбор. Лучше него только Миндич», – написал Медведев с иронией.

    Ранее Владимир Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению и назначил Андрея Ермака ее главой.

    Глава СНБО Украины Умеров объявил о начале консультаций США и Украины по мирному плану в Швейцарии.

    Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что расследования по коррупции в отношении Владимира Зеленского и его окружения приостановлены по инициативе европейских дипломатов.

    22 ноября 2025, 14:01 • Новости дня
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    @ Thomas Mukoya/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    Организаторы саммита лидеров G20, проходящего в Йоханнесбурге, забыли отключить звук на закрытой сессии, что вызвало замешательство у президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает РИА «Новости».

    В начале мероприятия было объявлено, что в прямой эфир пойдет только вступительная речь главы Южно-Африканской Республики, остальные выступления планировалось показывать без звука и без присутствия прессы.

    Во время речи Рамафоса обратился к необходимости принятия итоговой декларации встречи и процитировал римского писателя Плиния Старшего, когда помощники сообщили ему о технической накладке. Президент ЮАР заметил: «Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», и с улыбкой продолжил разговор.

    Лишь спустя минуту организаторы вернули порядок и отключили звук трансляции, восстановив приватность обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЮАР заявили, что готовы приветствовать делегацию США на церемонии закрытия саммита G20.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по урегулированию ситуации на Украине на встрече G20.

    МИД ЮАР сообщил о формировании итогового документа саммита G20 в ЮАР.

    22 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере

    СМИ: Туристы из России пожаловались на дискриминацию на итальянском лайнере

    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры из России пожаловались на адресную дискриминацию со стороны персонала круизного лайнера MSC Euribia, отправившего их в отдельный ресторан, сообщают СМИ.

    Российские туристы столкнулись с дискриминацией на круизном судне MSC Euribia во время путешествия из Дубая. Несмотря на приобретение одинаковых билетов, россиян направляли ужинать в менее комфортный ресторан с помятыми скатертями, в то время как другим гостям предоставляли доступ в роскошное заведение с бесплатными напитками, сообщает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Туристы рассказали, что оплатили недельный круиз с маршрутом Дубай – Абу Даби – Сир Бани Яс – Доха за почти 400 тыс. рублей на двоих, предусматривавший питание в ресторане. Однако, по их словам, за все время пребывания на лайнере они не встречали иностранных пассажиров в том же зале.

    В последний день круиза несколько российских пар не успели прийти на ужин в назначенное время. В результате им предложили столики в соседнем ресторане, где, как выяснилось, отдыхали в основном иностранцы, а уровень сервиса был значительно выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Тунисе задержали 11 российских туристов, которые оказались в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека.

    В Литве российским туристам запретили посещать крупнейшую усадьбу Прибалтики – Пакруойис, что было названо нарушением прав человека.

    МИД России решил обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны.

    22 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дрон ВСУ привел военнослужащих ВСУ на позиции ВС РФ, рассказал военнослужащий 3-ей общевойсковой армии группировки войск «Южная».

    По его словам, беспилотник ВСУ по ошибке привел группу украинских военнослужащих прямо на российские позиции в районе Северска, передает РИА Новости. Он добавил, что четверо бойцов ВСУ следовали за дроном, не понимая, куда идут и зачем.

    Кроме того, он отметил, что украинские солдаты не ориентируются на местности и не владеют ситуацией вокруг себя. По его словам, у ВСУ наблюдается хаос, отсутствует взаимодействие между командирами и нет полноценного обмена данными между подразделениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный заявил о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров вооруженных сил Украины. Офицер ВСУ ранее рассказывал о случаях пьянства в украинской армии. Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей.

    22 ноября 2025, 11:17 • Новости дня
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тон встречи министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками, прошедшей вечером в пятницу, можно описать как «тошнотворный», сообщает газета Financial Times.

    Встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками вечером в пятницу прошла в крайне напряжённой атмосфере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. По словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, тон мероприятия был «тошнотворным», что подчеркивает значительное недовольство европейской стороны предложенным подходом Соединенных Штатов.

    В ходе обсуждения представители администрации Трампа заявили украинским и европейским участникам, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет. Как пишет Financial Times в материале, посвященном деталям закрытых переговоров, американская сторона дала понять: ее позиция будет жесткой.

    Дрисколл в свою очередь попытался продемонстрировать оптимизм, однако прямо предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять особую гибкость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву. Вашингтон допустил возможность корректировки плана урегулирования по просьбе Киева. Украина провела переговоры с США по мирному плану.

    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    22 ноября 2025, 06:32 • Новости дня
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Все армии в мире, кроме армий России, Украины и Израиля, отстают от американских вооруженных сил в плане технологий, в частности, в сфере БПЛА, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

    «Я думаю, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и, возможно, Израиля, отстают», – приводит слова Дрисколла РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По его словам, эти три страны находятся в состоянии военного конфликта, что вынуждает их внедрять инновационные решения гораздо быстрее, чем это делают страны с устоявшимися бюрократическими системами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрисколл совершил визит в Киев. СМИ сообщали, что после Киева Дрисколл намерен провести переговоры с представителями России. Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву в конце следующей недели.


    22 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры ЕС, Канады и Японии считают, что план США по урегулированию на Украине требует доработки из-за возможного сокращения украинских вооруженных сил, говорится в опубликованном Еврокомиссией совместном заявлении лидеров стран.

    План США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта, однако лидеры ЕС, Канады и Японии настаивают на его доработке, передает ТАСС.

    Совместное заявление было опубликовано Еврокомиссией по итогам встречи лидеров Евросоюза, восьми стран объединения, Норвегии, Японии и Канады в Йоханнесбурге. В документе отмечается, что текущая версия плана требует дополнительной работы, а также выражается обеспокоенность по поводу сокращения украинских вооруженных сил, поскольку это может сделать Киев уязвимым.

    В заявлении подчеркивается важность диалога с Киевом и Вашингтоном – ЕС намерен в ближайшие дни продолжить обсуждение предложенного американского плана с представителями обеих стран. Лидеры институциональных органов Евросоюза и государств, подписавших документ, выразили готовность внести свой вклад для достижения устойчивого мирного урегулирования. Также в тексте говорится, что «ряд важных элементов» предложенной инициативы будет иметь принципиальное значение для справедливого и прочного мира.

    Ранее США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Сообщалось, что Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативное предложение урегулирования ситуации на Украине.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы, на которой он заявил, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    22 ноября 2025, 12:31 • Новости дня
    Приставы начали взыскание с пародиста Пугачевой более 13,6 млн рублей

    Приставы начали взыскивать с пародиста Пескова более 13,6 млн рублей

    Приставы начали взыскание с пародиста Пугачевой более 13,6 млн рублей
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пародист Александр Песков оказался должен более 13,6 млн рублей после решения суда по займу, который, по утверждению артиста, ему не выдавали, сообщает РИА «Новости».

    Более 13,6 млн рублей взыскивают судебные приставы с пародиста Александра Пескова. В январе 2023 года суд постановил взыскать с артиста долг по займу, выданному в 2019 году, однако представитель Пескова настаивал, что средств ему не передавали. Апелляционная жалоба результата не принесла, а решение суда вступило в силу, передает РИА «Новости» .

    Как следует из текстов судебных документов, Песков не выплатил долг, и в апреле 2024 года и в июне 2025 года были выданы исполнительные листы. В июле 2025 года на артиста открыли два исполнительных производства, что привело к началу принудительных взысканий долга.

    Александр Песков – советский и российский эстрадный артист, юморист и пародист, более всего известный своими пародиями на певицу Аллу Пугачеву. Его последний крупный концерт прошел три года назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приставы обеспечили взыскание с россиян по алиментам более 258 млрд рублей за последние пять лет.

    В то же время они приостанавливают взыскание с граждан, у которых отсутствует имущество.

    За девять месяцев 2025 года приставы взыскали с должников более 900 млрд рублей, что превышает показатели 2024 года.

    22 ноября 2025, 11:36 • Новости дня
    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского

    Шарий: Все расследования по коррупции Зеленского и его окружения замораживаются

    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расследования по коррупции в отношении Владимира Зеленского и его соратников временно приостановлены по инициативе европейских дипломатов, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Все антикоррупционные расследования в отношении Владимира Зеленского и его окружения, включая руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова, будут заморожены на период проведения переговоров. Прямых подозрений этим фигурантам также выдвигаться не будет, заявил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

    Шарий заявил, что такое решение принято под гарантию неких европейских послов, которые курируют ситуацию. Блогер подчеркнул, что, по его мнению, особую роль в этом сыграла посол Евросоюза на Украине.

    Он также предположил, что европейские чиновники опасаются раскрытия схем коррупции внутри Евросоюза, которые могут быть вскрыты в результате работы антикоррупционных органов Украины.

    Шарий выразил уверенность, что расследования в итоге будут полностью свернуты. Блогер назвал сложившуюся ситуацию «тотальной мерзостью».

    Ранее Шарий сообщил о возвращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова на Украину на фоне коррупционного скандала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционные органы предъявили обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.

    Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично украл из сферы энергетики Украины 100 млн долларов.

    22 ноября 2025, 08:29 • Новости дня
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовики сообщили, что офицерский состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и других украинских подразделений приступил к срочной эвакуации из населенного пункта Вильча, который расположен южнее Волчанска, передает ТАСС. Пункты управления украинских военных также переносятся на более безопасное расстояние.

    Ситуация для ВСУ в Харьковской области ухудшается. В частности, в Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и часть военных сдается в плен. Отмечалось также, что отдельные украинские бойцы пытаются избежать пленения, переодеваясь в гражданскую одежду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска. Огнеметная система поразила укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении. Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными.

    22 ноября 2025, 03:57 • Новости дня
    Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег

    Замглавы Росреестра Бутовецкий: Квартиры не стоит возвращать без возврата денег

    Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае признания сделки по покупке жилья недействительной запись о праве собственности в Росреестре следует гасить только после фактического возврата продавцом полученных денег, заявил замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий.

    По словам Бутовецкого, зачастую в судебной практике сделки признают недействительными с применением принципа «вернуть все, как было», но фактически квартира возвращается продавцу, а вопрос с возвратом средств затягивается.

    «Деньги тяжело найти. А квартира – вот она. Право собственности – это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», – приводит его слова «Комсомольская правда».

    Бутовецкий указал со ссылкой на нормы Гражданского кодекса, что никто не может требовать исполнения обязательства, если сам не выполняет встречное обязательство.

    Эту позицию поддержала судья Верховного суда Татьяна Вавилычева. Она заявила, что до возврата денег имущество следует считать находящимся в залоге.

    Официальной статистики по аннулированию сделок с возвратом денег и недвижимости нет, но, по подсчетам Управления Росреестра по Москве, за три года выявлено 130 случаев споров, связанных с мошенничеством, повлиявших на запись в государственном реестре недвижимости. То есть кто-то лишился по суду купленной квартиры, и право собственности было «переписано» обратно на продавца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников.

    Суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи квартиры в Москве под давлением телефонных злоумышленников. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, суды в России до недавнего времени вставали на сторону покупателей, но после появления прецедента появилась неоднозначность в решениях.

    В ноябре Верховный суд Якутии отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, которая лишилась жилья после продажи мошенникам осенью 2023 года.

