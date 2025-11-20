Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Саратовские ученые создали приложение для диагностики остеохондроза
Ученые СГУ создали приложение для диагностики остеохондроза
Исследователи СГУ представили мобильную платформу, позволяющую врачам рассчитывать параметры опорно-двигательного аппарата при операциях по лечению остеохондроза.
Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) разработали мобильное приложение для диагностики и оценки состояния позвоночно-тазового комплекса, сообщает журнал «Хирургия позвоночника».
Приложение предназначено для использования врачами при планировании и проведении хирургических операций на позвоночнике, передает РИА «Новости».
Дегенеративные заболевания позвоночника, обозначаемые общим термином «остеохондроз», сопровождаются разрушением межпозвонковых дисков, суставов и связок, снижают подвижность и вызывают боль. Для точной диагностики состояния позвоночника традиционно используют рентгенограммы, которые измеряют параметры баланса позвоночника, однако существующие программы оказываются неудобны во время самой операции.
Команда СГУ во главе с Леонидом Бессоновым создала Android-приложение, которое позволяет быстро рассчитать необходимые параметры прямо на мобильном устройстве, включая запись измерений для анализа в ходе медицинских вмешательств. «Мы установили, что измерения позвоночно-тазовых параметров с применением созданного нами приложения имеют высокую надежность и воспроизводимость, сопоставимую со стандартной десктопной программой», – рассказал Бессонов.
Введение приложения в широкую медицинскую практику возможно после его официальной регистрации в качестве медицинского изделия. В ближайшее время тестированием новинки займутся крупные медицинские центры, которые опробуют работу программы непосредственно в условиях хирургии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовском государственном университете разработали полностью синтетический «рецептор» для экспресс-тестирования БАДов на содержание аргинина.
Ранее ученые Саратовского университета создали искусственный нейрон, отличающийся простотой и экономичностью и предназначенный для исследований мозга.
В Саратове также разработали компактное устройство, способное точно имитировать импульсы нервных клеток для внедрения в нейропротезы и сенсорные системы.