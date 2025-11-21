Ветераны СВО из Башкирии и Кировской области завершили пятинедельный бизнес-курс

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятия прошли при поддержке региональных властей, а сертификаты участникам лично вручил Герой России, координатор направления «Поддержка участников СВО и членов их семей» Владимир Сайбель, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Тот багаж знаний, который сегодня ветераны СВО получили в течение недели в рамках защиты своих проектов – они помогут им не только в бизнесе, но и в построении успешной карьеры в разных направлениях. Наш проект также позволяет узнать о существующих инструментах и мерах поддержки для предпринимателей – гарантиях, субсидиях», – отметил Сайбель. Участники получили знания по основам предпринимательства, финансам, составлению бизнес-планов, а также посетили действующие производства и компании для практики.

Обучение предусматривало последующее сопровождение слушателей специалистами центра «Мой бизнес» и наставничество от опытных предпринимателей. Депутат Госдумы Альфия Когогина подчеркнула, что каждому выпускнику выделят куратора и наставника, которые будут на постоянной связи. Ветераны и члены их семей могут рассчитывать на господдержку в реализации своих бизнес-проектов.

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что интенсив сочетал теорию с практикой: предприниматели региона познакомили ветеранов с особенностями бизнеса изнутри и помогли избежать ошибок старта. Среди выпускников – Илья Макаров, открывший после возвращения с фронта перепелиную ферму, где сейчас уже около 2 тыс. птиц. Участники курсов разрабатывали проекты по самым разным направлениям: от автосервиса и кафе до глэмпинга и производства одежды.

Для поддержки предпринимателей-ветеранов действует спецпрограмма кредитования: совместные гарантии региональных организаций и Корпорации МСП позволяют получить займы до 5 млн рублей или кредиты до 50 млн рублей при отсутствии залогов. До конца года программа охватит свыше 800 ветеранов и членов их семей в более чем 40 регионах России.