Названо количество жертв ударов Израиля за год в Ливане

Минздрав Ливана сообщил о 331 погибшем от атак Израиля

Tекст: Тимур Шайдуллин

331 гражданин Ливана был убит за год в результате израильских авиаударов. Еще 945 жителей государства получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.

В сообщении отмечается, что Израиль нарушил режим прекращения огня свыше 5 тысяч раз после соглашения о перемирии 27 ноября 2024 года.

По информации ведомства, только с 1 ноября число погибших увеличилось на 22 человека. В октябре израильские атаки на южные и восточные регионы Ливана привели к гибели 28 граждан республики.

В ливанском Минздраве напоминают, что интенсивность ударов сохраняется и число жертв за последние месяцы продолжает расти. Власти также фиксируют значительный ущерб гражданской инфраструктуре на юге страны.



Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 ноября израильские беспилотники убили трех человек на востоке и юге Ливана.

А 7 ноября израильская авиация нанесла один из самых мощных за год ударов по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.

В целом осенью в результате израильских атак в Ливане погибли несколько командиров «Хезболлы».