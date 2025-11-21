Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.2 комментария
ТВ: «Европейская народная партия» требует санкции против Грузии за якобы помощь РФ
«Европейская народная партия» потребовала от главы Еврокомиссии ввести санкции против Грузии, которая якобы помогает России обходить международные санкции, сообщила телекомпания «Рустави-2». Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Телекомпания отмечает, что в ее распоряжение попало письмо «ЕНП», в котором правительство Грузии обвиняется в действиях, которые помогают России обходить санкции. В частности, европарламентарии от «ЕНП» сообщает, что Грузия якобы «обеспечивает устойчивость России в плане экономики, логистики и технологий».
К примеру, эта помощь будто бы выражается в том, что из Грузии путем реэкспорта в Казахстан и Киргизию поставляются автотранспортные средства, которые затем направляются на рынок России.
Также говорится о поставках продукции двойного назначения в Россию якобы через Грузию для «военно-промышленного комплекса России».
«Все это касается безопасности Европы», – пишут европарламентарии из «Европейской народной партии», которая является партнером радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения».
Авторы письма, по данным «Рустави-2», призывают отменить «безвиз» для Грузии, ввести секторальные санкции и так далее.
Официальный Тбилиси резко критикует это письмо и напоминает, что в конце октября специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан благодарил Грузию за «выраженную на самом высоком уровне преданность и предпринятые шаги по предотвращению обхода санкций ЕС, введенных против России».
В письме, направленном Дэвидом О’Салливаном в МИД и Минэкономики Грузии, также подчеркнута постоянная готовность правительства Грузии к обсуждению вопросов по санкциям против России и преодтвращению их обхода.