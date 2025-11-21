ТВ: «Европейская народная партия» требует санкции против Грузии за якобы помощь РФ

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Телекомпания отмечает, что в ее распоряжение попало письмо «ЕНП», в котором правительство Грузии обвиняется в действиях, которые помогают России обходить санкции. В частности, европарламентарии от «ЕНП» сообщает, что Грузия якобы «обеспечивает устойчивость России в плане экономики, логистики и технологий».

К примеру, эта помощь будто бы выражается в том, что из Грузии путем реэкспорта в Казахстан и Киргизию поставляются автотранспортные средства, которые затем направляются на рынок России.

Также говорится о поставках продукции двойного назначения в Россию якобы через Грузию для «военно-промышленного комплекса России».

«Все это касается безопасности Европы», – пишут европарламентарии из «Европейской народной партии», которая является партнером радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения».

Авторы письма, по данным «Рустави-2», призывают отменить «безвиз» для Грузии, ввести секторальные санкции и так далее.

Официальный Тбилиси резко критикует это письмо и напоминает, что в конце октября специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан благодарил Грузию за «выраженную на самом высоком уровне преданность и предпринятые шаги по предотвращению обхода санкций ЕС, введенных против России».

В письме, направленном Дэвидом О’Салливаном в МИД и Минэкономики Грузии, также подчеркнута постоянная готовность правительства Грузии к обсуждению вопросов по санкциям против России и преодтвращению их обхода.