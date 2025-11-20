Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.2 комментария
Мишустин поставил задачу связать все транспортные сети за шесть лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу за ближайшие шесть лет связать все виды транспорта в стране в единую опорную сеть. Этот вопрос он поднял, выступая на форуме «Транспорт России».
Мишустин поручил в течение шести лет объединить все виды транспорта в единую опорную сеть, сообщает ТАСС.
По словам Мишустина, столь масштабная инициатива потребует внедрения передовых логистических методов, цифровых решений и инноваций.
Мишустин подчеркнул важность объединения усилий регионов, предпринимателей, научного сообщества, строительного и промышленного секторов, а также других отраслей экономики. Премьер отметил: «Важно действовать четко и скоординированно для скорейшего достижения всех поставленных целей».
Особое внимание глава правительства уделил необходимости сохранять темпы в строительстве и реконструкции аэродромной инфраструктуры. Он напомнил, что государственно-частное партнерство уже способствует развитию авиаузлов в таких городах, как Салехард, Омск и Горно-Алтайск.
В ходе своего выступления Мишустин заявил, что транспортный комплекс России не только выдержал санкционное давление, но и продолжает уверенно развиваться. По его словам, вклад отрасли в ВВП по итогам 2025 года может достичь 6%, что составит примерно 13 трлн руб.
Мишустин принимает участие в пленарном заседании «Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов», проходящем в рамках международного форума «Транспорт России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин открыл реконструированный участок трассы М-3 «Украина». Премьер-министр пообещал выделить более 1,4 млрд рублей на субсидии для авиаперевозок.
Мишустин определил сроки завершения подготовки к строительству высокоскоростной магистрали до Петербурга.