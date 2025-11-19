В Польше объявили в розыск четырех украинцев по делу о взрыве на ж/д

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польские спецслужбы продолжают поиски четырех граждан Украины, которых подозревают в причастности к взрыву на железной дороге Варшава – Люблин 16 ноября, передает ТАСС со ссылкой на портал onet.pl.

По информации издания, личности и адреса всех подозреваемых уже известны полиции и спецслужбам Польши, а сами они находятся на территории страны.

Инцидент произошел утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве, недалеко от пограничного перехода «Дорохуск» на границе с Украиной. Машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, после чего движение было остановлено. Никто не пострадал.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, осмотрев место происшествия, пояснил, что рельсы были повреждены взрывом, и квалифицировал случившееся как диверсию. Следом польская прокуратура возбудила уголовное дело по статье о теракте.

Днем ранее Туск сообщил, что организаторами диверсии были еще два гражданина Украины, которым удалось пересечь границу в Тересполе и покинуть Польшу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши приняли решение привлечь армию к охране железнодорожной инфраструктуры после недавнего происшествия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к террористической атаке на польской железной дороге

Польские спецслужбы ранее установили личности двух граждан Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной в ночь на 17 ноября.