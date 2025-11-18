В генконсульстве России в Сиднее отвергли жалобы блогера Бойкова

Tекст: Елизавета Шишкова

Жалобы блогера Семена Бойкова на условия пребывания в здании генерального консульства России в Сиднее признали необоснованными, передает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что режим и ограничения распространяются на всех сотрудников и гостей, а средства массовой информации советовали аккуратно освещать подобные случаи и запрашивать мнения всех участников. Представитель генконсульства заявил: «Претензии Бойкова не могут рассматриваться как обоснованные».

Ранее Бойков резко критиковал российское внешнеполитическое ведомство, жалуясь на запреты на перемещения, нежелание разрешать прием гостей и проведение религиозных обрядов.

В интервью каналу ABC он утверждал, что сотрудники дипмиссии старались «подставить» его, однако не стал называть детали. Также блогер, владеющий Telegram-каналом с более 80 тыс. подписчиков, отметил наличие покровителей в Москве и заверил, что покидать территорию консульства не собирается.

Семен Бойков скрывается в генконсульстве России в Сиднее с декабря 2022 года, когда против него возбудили уголовное дело по обвинению в нападении на участника акции в поддержку Украины. В 2023 году блогер получил российское гражданство.