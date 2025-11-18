  • Новость часаРоссия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    18 ноября 2025, 03:24 • Новости дня

    Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе

    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принятая СБ ООН американская резолюция по сектору Газа не подтверждает фундаментальные решения и принципы, но Россия отказалась вносить свой проект резолюции, поскольку приняла к сведению позицию Рамаллы и арабо-мусульманских государств, заявил постпред России Василий Небензя.

    Небензя пояснил, что Москва приняла к сведению мнение Рамаллы и ряда арабо-мусульманских стран, поддержавших американскую инициативу ради предотвращения новой эскалации в анклаве, передает РИА «Новости»

    «В этой связи мы не стали вносить наш собственный проект, целью которого было внести поправки в концепцию США для ее приведения в соответствие с согласованными резолюциями ООН», – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

    Он отметил, что принятая по инициативе Вашингтона резолюция не соответствует фундаментальным международно-правовым решениям и принципу двух государств для израильтян и палестинцев.

    Небензя выразил опасения, что документ может стать «ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории» и «приговором к двухгосударственному решению».

    «Не стоит и ликовать: сегодня печальный день для Совета. Помимо желания заинтересованных сторон есть еще такое понятие как цельность Совета Безопасности. И сегодня принятием этой резолюции эта цельность и прерогатива Совета были нарушены», – сказал Небензя.

    Небензя указал на отсутствие в документе США ясности относительно сроков передачи контроля над Газой Палестинской национальной администрации и отметил риски, связанные с предполагаемой миссией по контролю за режимом прекращения огня, из-за которой миссия может стать стороной конфликта.

    Он добавил, что практическая реализация плана США теперь полностью лежит на его авторах и поддержавших странах, прежде всего из числа арабо-мусульманских.

    «Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ – это очередной кот в мешке», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН поддержал американскую резолюцию о создании временного органа управления и международных сил в Газе. За предложенную США резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН, воздержались Россия и Китай. Ранее сообщалось, что Россия подготовила альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе.

    16 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал молчание США по коррупционному скандалу на Украине редким случаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома в связи с коррупционным скандалом на Украине.

    Он отметил: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», опубликовав это заявление в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Поводом для комментария Дмитриева стала публикация телеканала Fox News, посвященная новому коррупционному скандалу в сфере энергетики на Украине.

    Ранее британское издание Financial Times сообщало, что энергетический коррупционный скандал на Украине серьезно дестабилизировал руководство в Киеве и усугубил внутренние политические конфликты.

    В воскресенье советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    15 ноября 2025, 21:10 • Новости дня
    Генконсул Израиля высказался о национальности Чебурашки

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на ироничное заявление депутата Андрея Макарова о том, что Чебурашка якобы еврей, генконсул Израиля в Петербурге напомнил: национальность мультипликационного героя официально не определена.

    Национальность популярного персонажа Чебурашки остается неизвестной, сообщил генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, передает РИА «Новости».

    Его заявление прозвучало после шутливого комментария депутата Госдумы Андрея Макарова во время обсуждения федерального бюджета, где тот предположил, что Чебурашка – еврей, так как приехал в ящике с апельсинами из Израиля.

    Ран Гидор отметил: «Мы знаем, что создатели мультфильма про Чебурашку были советскими евреями, но, к сожалению, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, какой национальности он сам». Впрочем, по его словам, Чебурашка стал культовым персонажем и в Израиле, где его образ тесно связан с историей советской эмиграции.

    «Безусловно, герой советского мультика стал культовым персонажем и в Израиле, ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции. Выходцы из СССР способствовали не только широкому распространению русского языка (сейчас на нем говорит 20% нашего населения), но и культурной экспансии, в том числе и в мультипликационной сфере», – отметил дипломат.

    Генконсул добавил, что его дочь очень любит этот мультик, а также знает наизусть все песни из него. По мнению Гидора, именно такие культурные персонажи способствуют укреплению связей между Россией и Израилем.

    Он также заявил, что Чебурашка мог бы войти в список евреев, внесших вклад в развитие русской культуры, если бы была доказана его национальность,  наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем, Моисеем Вайнбергом.

    Ранее генконсул с иронией предложил единственный способ узнать происхождение персонажа – поинтересоваться, есть ли у Чебурашки обрезание и ест ли он свинину.

    Между тем телеведущий Сергей Брилев заявил, что Чебурашка имеет кубинское происхождение.

    16 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Глава Минобороны Израиля заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о том, что израильская армия продолжит находиться как в буферной зоне на границе с Сирией, так и на вершине горы Хермон.

    По его словам, Армия обороны Израиля останется в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской стороне горы Хермон, передает ТАСС. В соцсети X он заявил: «Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне безопасности на юге Сирии».

    В декабре 2024 года израильская армия развернула свои подразделения в буферной зоне на юге Сирии после смены власти в арабской республике. Тогда же ЦАХАЛ взял под контроль сирийскую часть горного массива Хермон на Голанских высотах, не встретив сопротивления со стороны местных сил.

    Голанские высоты, которые были частью Сирии с 1944 года, Израиль занял во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет принял закон о суверенитете Израиля над этой территорией, однако резолюцией 497 Совбеза ООН аннексия была объявлена недействительной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН подняла свой флаг на границе Сирии с Израилем. Власти Сирии назвали присутствие войск США в стране обоснованным.

    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    15 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по поводу развития ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание развитию событий в секторе Газа, вопросам реализации соглашения о прекращении огня и обмену удерживаемыми лицами.

    Стороны также детально рассмотрели положение вокруг иранской ядерной программы. Были затронуты вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии. Лидеры подтвердили важность продолжения диалога для урегулирования сложных региональных проблем.

    Ранее Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры по ситуации на Ближнем Востоке 6 октября.

    17 ноября 2025, 07:04 • Новости дня
    Пушков: Обаму могут посадить в тюрьму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обаму могут заключить под стражу по делу об измене и попытке государственного переворота, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    На фоне заявлений экс-главы нацразведки США Тулси Габбард о наличии доказательств причастности Обамы к государственной измене, достаточно оснований для возбуждения уголовного дела в отношении экс-президента, заявил Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков обратил внимание на слова Габбард о передаче в министерство юстиции США материалов, подтверждающих, что Обама готовил государственный переворот и фальсифицировал доклад разведки. По его мнению, подобные действия делают вероятность тюремного срока для Обамы реальной.

    Он добавил, что после оглашения столь детальных обвинений, экс-президент США «реально рискует оказаться за тюремной решеткой».

    Также российский сенатор назвал Обаму «самовлюбленным нарциссом, манипулятором и демагогом».

    По мнению Габбард, администрация Обамы злоупотребляла разведданными и применяла правоохранительные органы в качестве оружия, чтобы лишить легитимности президента Дональда Трампа.

    Габбард разоблачала ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году.

    16 ноября 2025, 18:23 • Новости дня
    Израиль отверг создание палестинского государства на фоне инициативы США

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские власти вновь подчеркнули, что исключают возможность создания палестинского государства и настаивают на полном разоружении сектора Газа согласно плану президента США Дональда Трампа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац вновь публично заявили о невозможности создания палестинского государства, пишет РИА «Новости». Заявления последовали на фоне появления в ООН новой американской резолюции по сектору Газа. Лидеры Израиля также подтвердили намерение полностью демилитаризовать территорию Газы и добиться разоружения движения ХАМАС.

    Нетаньяху, открывая заседание правительства, отметил, что вопросы разоружения Газы и ХАМАС останутся главным условием мирного процесса. «В соответствии с программой «20 пунктов»... эта территория будет демилитаризована, а ХАМАС разоружен. Это произойдет либо легким, либо трудным путем. Так сказал я, так сказал и президент Трамп», – заявил он, слова которого распространила его канцелярия.

    Премьер также подчеркнул, что позиция Израиля по вопросу палестинского государства неизменна: его недопустимость на любой территории к западу от реки Иордан. Аналогичные заявления озвучил министр обороны Исраэль Кац.

    Власти Израиля считают, что условия демилитаризации и отказ от идеи палестинского государства должны оставаться базой для любых переговоров о будущем Газы. Источник в правящей партии «Ликуд» добавил, что эти заявления призваны обозначить неизменную позицию Израиля в ответ на новую дипломатическую активность США в ООН.

    Американская миссия ранее заявила, что их проект предусматривает международные силы стабилизации и создание безопасного будущего в Газе без ХАМАС, переговоры по документу идут с ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа из-за того, что считают условия Вашингтона неприемлемыми и опасаются возможного раздела территории. Арабские страны отказались выделять средства на частичную отстройку частей Газы, которые находятся под контролем Израиля. Финансирование выборочного восстановления арабскими государствами считается поддержкой строительства инфраструктуры для Израиля, а не для палестинцев.

    16 ноября 2025, 15:23 • Новости дня
    Ушаков сообщил о диалоге России и США по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об активных переговорах России и США по мирному урегулированию на Украине, опираясь на договоренности в Анкоридже.

    По его словам, Россия и США продолжают активный диалог по поводу урегулирования конфликта на Украине, передает gazeta.ru. Ушаков отметил, что стороны ведут обсуждение на основе тех договоренностей, которые были ранее достигнуты в Анкоридже. Он подчеркнул, что это направление является «действительно хорошим путем для достижения мирного урегулирования».

    По его словам, США не давали никаких сигналов о том, что эти договоренности уже не актуальны. Достигнутые ранее понимания, по заверению дипломата, до сих пор сохраняют свою силу и остаются базой для переговорного процесса по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с США. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от Дональда Трампа Владимиру Путину через Касым-Жомарта Токаева.

    16 ноября 2025, 15:29 • Новости дня
    Израильская армия атаковала миротворцев ООН на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский танк открыл огонь всего в пяти метрах от патруля Unifil на юге Ливана, в результате чего миротворцы были вынуждены искать укрытие.

    Израильские военные открыли огонь из танка «Меркава» по миротворцам Временных сил ООН на юге Ливана, когда те находились вблизи позиции Армии обороны Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение миссии Unifil.

    После инцидента миссия обратилась к израильским военным с требованием прекратить стрельбу, через полчаса миротворцы смогли покинуть опасную зону, никто из них не пострадал.

    Unifil назвала произошедшее серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и в очередной раз призвала ЦАХАЛ отказаться от агрессивных действий в отношении миротворцев. В тексте заявления особо подчеркивается, что сотрудники миссии «работают над восстановлением стабильности, к которому, по словам Израиля и Ливана, они стремятся».

    Временные силы ООН в Ливане действуют с марта 1978 года, сегодня их численность превышает 10 тыс. военнослужащих из 48 стран. Мандат миссии продлен до 31 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты организации «Хезболла» к северу от реки Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу» в случае эскалации конфликта. «Хезболла» обвинила США в поддержке израильских действий против Ирана.


    16 ноября 2025, 15:17 • Новости дня
    Посол Палестины заявил о пристрастности США в ближневосточном вопросе

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что США не могут считаться нейтральным посредником на Ближнем Востоке из-за их постоянной поддержки Израиля.

    США не являются посредником в процессе ближневосточного урегулирования, их позиция всегда была на стороне Израиля, заявил в интервью РИА «Новости» посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

    «С нашей точки зрения, американцы не являются посредниками. Традиционно и исторически они всегда стояли на стороне Израиля», – подчеркнул дипломат. По словам посла, несмотря на такую позицию США, именно американцы остаются единственной страной, способной реально повлиять на действия Израиля и изменить ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа, так как считают условия Вашингтона неприемлемыми из-за опасности раздела территории. По предварительным оценкам, восстановление разрушенного сектора Газа обойдется в сумму около 70 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.


    16 ноября 2025, 23:04 • Новости дня
    Пентагон сообщил о планах США обогнать Китай по производству дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство Сухопутных войск США планирует быстро нарастить выпуск дронов и сделать упор на сотрудничество с частным сектором.

    США рассчитывают в кратчайшие сроки обогнать Китай по объемам производства беспилотников, заявил в эфире телеканала CBS глава Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, передает ТАСС.

    По его словам, Китай производит в год 12-14 беспилотников. При этом Дрисколл выразил надежду на помощь американского частного сектора.

    По его мнению, Пентагон намерен не только развивать собственные мощности, но и активно привлекать частные компании для быстрого наращивания серийного производства компонентов и самих дронов.

    Ранее Дрисколл отметил, что США в прошлом допускали ошибку, полностью полагаясь на частный сектор и предприятия ВПК, теперь же этот подход изменится в пользу смешанной модели.

    В начале июня Дональд Трамп подписал указ, обязывающий Федеральное авиационное управление ускорить внедрение американских технологий для увеличения производства беспилотников.

    В июле глава Пентагона Пит Хегсет поручил ускорить развертывание высокотехнологичных БПЛА, чтобы усилить конкурентоспособность США в сфере вооружений и опередить Россию и Китай. Сообщается, что военное ведомство США изучает опыт применения дронов в ходе боевых действий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина рискует столкнуться с проблемами при поставке своих БПЛА в США из-за наличия китайских компонентов. Армия США планирует закупить в течение двух-трех лет не менее 1 млн беспилотников. Евросоюз оказался зависим от поставок редкоземельных металлов из Китая для своей оборонной промышленности.

    17 ноября 2025, 06:55 • Новости дня
    Китайские ученые раскрыли тайну происхождения космических лучей

    Tекст: Денис Тельманов

    Обнаружение гамма-излучения от микроквазаров позволило пролить свет на происхождение энергетических космических лучей Млечного Пути.

    Открытие, о котором сообщило агентство Синьхуа, стало возможным благодаря работе высокогорной обсерватории LHAASO.

    Китайские ученые впервые выявили, что микроквазары – системы, образованные черной дырой и звездой-компаньоном, способны действовать как ускорители частиц.

    По словам главного научного сотрудника LHAASO академика Цао Чжэня, «исследования не только раскрывают ключевые механизмы происхождения космических лучей, но и улучшают наше понимание экстремальных физических процессов в системах черных дыр».

    Исследования позволили зафиксировать гамма-излучение сверхвысоких энергий от пяти микроквазаров. Особенно примечательны данные по системе SS 433, где энергия протонов превышает один ПэВ, а мощность излучения эквивалентна взрыву 400 трлн водородных бомб каждую секунду.

    Как отмечает Синьхуа, это открытие дало научному миру один из ответов на загадку источника так называемого колена в энергетическом спектре космических лучей, существовавшую почти 70 лет.

    Ученые пришли к выводу, что микроквазары, формирующиеся при поглощении черными дырами вещества звезд-компаньонов и выбрасывающие релятивистские струи, являются вероятным источником космического излучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи обнаружили древнейшую гробницу с украшениями из ракушек на острове Хайнань в пещере Лоби на юге Китая.

    Межзвездный объект 3I/ATLAS сохранил целостность после прохождения рядом с Солнцем, что стало неожиданным для ученых.

    Китайский стартап Lonvi Biosciences проводит испытания препарата на основе процианидина C1, который может продлить жизнь человека до 150 лет.

    17 ноября 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков рассказал о возможной реакции Москвы на санкции США против ее партнеров

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва крайне негативно оценила бы принятие американского закона о санкциях в отношении стран, сотрудничающих с Россией, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Россия крайне негативно отнеслась бы к возможному принятию в США закона, предусматривающего санкции против партнеров страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Инициатива обсуждается в Конгрессе, и эта тема, по словам Пескова, уже стала предметом вопросов даже к американскому президенту.

    Песков подчеркнул, что Дональду Трампу задали вопрос, поддерживает ли он подобный законопроект, и тот ответил утвердительно. Пресс-секретарь добавил, что России предстоит следить за развитием ситуации, а также внимательно изучать детали возможного документа.

    Он подтвердил, что к подобным шагам Москва относится крайне негативно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поддержал инициативу о введении санкций против стран, которые сотрудничают с Россией. Он отметил возможность включения Ирана в санкционный список.

    17 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль выразил стремление провести встречу президентов России и США в ближайшее время, как только будут подготовлены соответствующие условия.

    Для результативной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима тщательная подготовка, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что в Москве и Вашингтоне уже высказывались заявления, подтверждающие важность глубокой проработки всех деталей встречи для достижения ощутимого результата.

    Песков отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы необходимые условия для саммита были созданы как можно скорее. По его словам, «как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится». Он добавил, что пока сложно прогнозировать точную дату наступления этих условий, однако в Москве рассчитывают, что они сложатся в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Центробанк похвалили за работу над ошибками

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение

    В последние дни российские войска достигли значимых успехов в направлении к Гуляйполю, один за другим освобождая прилегающие к нему населенные пункты. Как ВСУ построили оборону на данном участке, каким образом ВС РФ удается ее преодолевать и что будет означать освобождение Гуляйполя со стратегической точки зрения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

