Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе
Принятая СБ ООН американская резолюция по сектору Газа не подтверждает фундаментальные решения и принципы, но Россия отказалась вносить свой проект резолюции, поскольку приняла к сведению позицию Рамаллы и арабо-мусульманских государств, заявил постпред России Василий Небензя.
Небензя пояснил, что Москва приняла к сведению мнение Рамаллы и ряда арабо-мусульманских стран, поддержавших американскую инициативу ради предотвращения новой эскалации в анклаве, передает РИА «Новости»
«В этой связи мы не стали вносить наш собственный проект, целью которого было внести поправки в концепцию США для ее приведения в соответствие с согласованными резолюциями ООН», – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Он отметил, что принятая по инициативе Вашингтона резолюция не соответствует фундаментальным международно-правовым решениям и принципу двух государств для израильтян и палестинцев.
Небензя выразил опасения, что документ может стать «ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории» и «приговором к двухгосударственному решению».
«Не стоит и ликовать: сегодня печальный день для Совета. Помимо желания заинтересованных сторон есть еще такое понятие как цельность Совета Безопасности. И сегодня принятием этой резолюции эта цельность и прерогатива Совета были нарушены», – сказал Небензя.
Небензя указал на отсутствие в документе США ясности относительно сроков передачи контроля над Газой Палестинской национальной администрации и отметил риски, связанные с предполагаемой миссией по контролю за режимом прекращения огня, из-за которой миссия может стать стороной конфликта.
Он добавил, что практическая реализация плана США теперь полностью лежит на его авторах и поддержавших странах, прежде всего из числа арабо-мусульманских.
«Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ – это очередной кот в мешке», – сказал Небензя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН поддержал американскую резолюцию о создании временного органа управления и международных сил в Газе. За предложенную США резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН, воздержались Россия и Китай. Ранее сообщалось, что Россия подготовила альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе.