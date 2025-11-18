Министр обороны Бельгии Франкен: У Украины до СВО не было шансов вступить в НАТО

  • Новость часаПВО сбила 18 украинских беспилотников над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику
    На Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством
    МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика
    Рютте прокомментировал диверсию на железной дороге в Польше
    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище
    Визовый центр Португалии в России прекратил прием заявлений
    Премьер Грузии исключил передачу Михаила Саакашвили Украине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    15 комментариев
    18 ноября 2025, 02:19 • Новости дня

    Министр обороны Бельгии Франкен: У Украины до СВО не было шансов вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Украина до российской специальной военной операции не имела шансов на вступление в НАТО. При этом само НАТО неоднократно заявляло, что намерено принять Украину.

    По версии министра, российская сторона активно распространяет в европейском обществе тезисы о вине НАТО и ЕС в конфликте на Украине. По словам Франкена, среди продвигаемых заявлений – мнение, что «экспансионизм» НАТО и ЕС стал причиной начала боевых действий.

    «У Украины до войны не было ни малейшего шанса вступить в НАТО и ЕС», – приводит его слова РИА «Новости»

    Также Франкен сообщил, что Бельгия присоединилась к Центру стратегических коммуникаций НАТО. По его словам, эта структура помогает выявлять «враждебные информационные активности на ранней стадии» и противодействовать им.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, закрепивший курс страны в ЕС и НАТО на конституционном уровне. Президент Украины объявлен «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства» в ЕС и НАТО.

    На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году былозаявлено, что Украина и Грузия станут членами организации, и это решение неоднократно подтверждали на последующих саммитах, в том числе и  на встрече в Брюсселе в июне 2021 года. Тогда в итоговом заявлении саммита было сказано: «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса».

    17 ноября 2025, 08:14 • Новости дня
    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске

    Пленный спецназовец ГУР рассказал о гибели десанта при высадке в Красноармейске

    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинского спецназа ГУР, высадившись на окраинах Красноармейска, по ошибке открыла огонь по позициям своих же военных, что привело к потерям среди сослуживцев, заявил участвовавший в попытке высадки десанта в Красноармейске пленный Руслан Шахун.

    Военнослужащий ГУР Украины Руслан Шахун сообщил, что в ходе высадки украинского спецназа у Красноармейска отсутствовала четкая задача, а бойцам было приказано двигаться после выхода из вертолета. Уже при продвижении по городу украинские военные по ошибке открыли огонь по собственным блокпостам, не имея информации о расположении своих сил, передает ТАСС.

    По словам Шахуна, в первые минуты после десантирования большая часть его группы получила ранения или была уничтожена, а связь с ними потерялась.

    «По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих», – заявил Шахун.

    Сам Шахун получил ранение от удара дрона и лишился пальцев, а после этого долгое время скрывался в развалинах на окраине Красноармейска. Военнослужащие 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обнаружили его спустя более двух недель. В Министерстве обороны России также уточнили, что раненый попал в плен после попытки спрятаться от дронов, запутавшись в колючей проволоке. Шахун отметил, что, исчерпав силы, стал звать на помощь, после чего был спасен, ему оказали первую медицинскую помощь.

    Ранее Киев предпринял попытки десантирования спецназа для деблокирования окруженных в Красноармейске формирований ВСУ, которые закончились уничтожением или тяжелыми ранениями для украинских военных.

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов названа безграмотным решением украинским журналистом Юрием Бутусовым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    Комментарии (12)
    17 ноября 2025, 18:52 • Новости дня
    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне

    На Украине заявили о пожаре на борту турецкого судна в Одесской области после ночной атаки

    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В порту Измаил Одесской области произошел пожар на турецком судне в результате ночной атаки, пишут украинские СМИ.

    В результате атаки произошло возгорание оборудования, предназначенного для перекачки газа, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины, передает RT.

    Власти Украины сообщили, что оснований для эвакуации населения в районе порта нет.

    Ранее в госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в ночь на понедельник на объектах портовой и энергетической инфраструктуры Одесской области произошли возгорания.

    Накануне вечером произошел взрыв в Одессе. В нескольких областях Одесской области объявляли воздушную тревогу.

    Комментарии (6)
    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 08:07 • Новости дня
    Стало известно о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя

    Кимаковский сообщил о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 144-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя предпринимают попытки покинуть позиции малыми группами из-за высокого уровня огневого воздействия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группы 144-й бригады ВСУ стремятся покинуть свои позиции в районе Гуляйполя, передает ТАСС.

    Кимаковский подчеркнул ухудшение положения украинских военных из-за интенсивного огневого давления.

    Он добавил: «Ситуация для противника в районе Гуляйполя оставляет желать лучшего. Интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады ВСУ к попыткам к бегству». Кимаковский уточнил, что украинские военные отходят малыми группами, чтобы избежать значительных потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

    Эксперты отмечали, что взятие Яблокова обеспечило продвижение ВС России к Гуляйполю.

    ВСУ ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»

    Депутат Рады Железняк: Ермак может фигурировать на «пленках Миндича» как Али-Баба

    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог фигурировать под псевдонимом Али-Баба на пленках дела о коррупции, главным обвиняемым которого является «кошелек» Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    По словам Железняка, Ермак может фигурировать на аудиозаписях дела о масштабной коррупционной схеме под псевдонимом Али-Баба, передает ТАСС.

    По его словам, человек с этим прозвищем отдавал приказы о преследовании сотрудников НАБУ и САП – структур, расследующих данное дело.

    На видеозаписи с антикоррупционного форума Железняк рассказал, что глава САП Александр Клименко цитировал материалы дела, отмечая: на пленках слышно, как Али-Баба проводит совещания силовиков, обсуждая, как остановить НАБУ и «наказать» их.

    Кроме того, очень часто Ермака называют «Алла Борисовна» или «Примадонна», сокращая его имя и отчество – А.Б., отметил депутат.

    Железняк уверен, что про всю «эту движуху» Ермак отлично знал, доказывать больше ничего не надо. Он добавил, что Ермак должен быть уволен.

    Появление новых подробностей коррупционного дела вызвало волну вопросов среди оппозиционных депутатов и активистов о предполагаемой вовлеченности Зеленского и его окружения в эти схемы. При этом украинские правоохранители пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

    Украинские СМИ писали, что к фигурантам дела относятся предприниматель Тимур Миндич (Карлсон), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет), директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов (Тенор), бизнесмен Александр Цукерман (Шугармен), а также предприниматели Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина. Последние трое, по информации СМИ, занимались отмыванием денег через так называемый бэк-офис.

    Ранее митингующие в Киеве потребовали отправки в отставку Ермака из-за коррупционного скандала.

    Украинские СМИ сообщили о вероятности требования Запада об отставке главы офиса президента Ермака и правительства Свириденко.

    Железняк заявил о снижении рейтинга Зеленского на 40% за неделю – до менее чем 20%.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    Комментарии (7)
    17 ноября 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского

    Политолог Шеслер: Реальный уровень поддержки Зеленского заметно ниже 20%

    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крушение рейтинга Владимира Зеленского началось почти два года назад, когда украинцам стало очевидно, что коррупция в стране только растет, а власти не отвечают на запросы общества. Итоговый удар по Банковой был нанесен скандалом с Тимуром Миндичем, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского упал до 20%.

    «До 2024 года рейтинги Зеленского были на приемлемых для его команды уровнях. Конечно, говорить о 80%, приписываемых Банковой, не приходилось, но больше половины украинцев до последнего возлагали на него надежды в борьбе с коррупцией и запуске мирных переговоров», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Избирательные технологии партии «Слуга народа» частично основывались на одноименном сериале. Потому многие украинские обыватели в немалой степени ассоциировали на тот момент президента Украины с киногероем Василием Голобородько. Рейтинг Зеленского подогревался показным восхищением западных СМИ и лидеров ряда стран», – продолжила она.

    «Но в начале 2024 года все рухнуло. Во-первых, каждый новый коррупционный скандал подбирался все ближе к Банковой. Для многих стало очевидно, что коррупция на Украине при новой команде только разрослась, как и ощущение безнаказанности чиновников и олигархов», – пояснила собеседница.

    «Большая часть украинцев поняла, что команда Зеленского не отвечает на внутреннюю общественную повестку и неспособна вести внятную внешнеполитическую линию. Киев торпедировал мирные переговоры, что также не отражало запросы общества. Свой вклад внесли и скандалы с неадекватным поведением украинских дипломатов», – напомнила спикер.

    «Сильнейший удар по Банковой нанесла позиция президента США Дональда Трампа. Западные специалисты перестали «рисовать» Зеленского в образе «борца за демократию и свободный мир». В результате оказалась разрушена сама база его рейтингов», – детализировала эксперт.

    «На этом фоне на Банковой стали предпринимать отчаянные попытки фальсифицировать рейтинги. И с каждым разом они все меньше отражали истинную ситуацию. Итоговый удар был нанесен скандалом с Тимуром Миндичем, который подвел следователей уже вплотную к Зеленскому. Так что вполне может быть, что реальный уровень поддержки Зеленского сейчас заметно ниже 20%», – заключила Шеслер.

    Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Владимира Зеленского за последнюю неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%. В своем заявлении нардеп сослался на данные трех закрытых социсследований, что были проведены после обнародования данных по уголовному делу против бизнесмена Тимура Миндича.

    «Это плохая тенденция, с политической точки зрения фатальная. Впервые антирейтинг президента значительно перевесил рейтинг доверия», – отметил он. По словам Железняка, ситуация усилила позиции политических оппонентов Зеленского и поставила под вопрос его прохождение на второй президентский срок, сообщает Telegram-канал издания «Страна».

    Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Следствие считает Миндича координатором схемы отмывания денег. СМИ также называют его «кошельком Зеленского».

    Обвинения предъявлены самому Миндичу, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову. Также в рамках дела арестован экс-вице-премьер Алексей Чернышов, являющийся «кумом Зеленского». Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя скандал, заявил: «Коррупция – неотъемлемая часть современной экономики». По его словам, подобные случаи встречаются в демократических системах. Миндич же покинул Украину незадолго до начала следственных действий. Зеленский ввел трехлетние санкции против него, назвав в указе бизнесмена «гражданином Израиля».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп, а также рассказывала, кто манипулирует рейтингами потенциального кандидата на пост президента Украины – экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Комментарии (4)
    17 ноября 2025, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области, Южная группировка освободила Платоновку в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Гай в Днепропетровской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ около Алексеевки, Катериновки, Кондратовкаи, Новой Сечи и Шевченково в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Жовтневым, Колодезным и Малиновкой.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Райгородока и Северска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» освободили Гай в Днепропетровской области и нанесли поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Остаповского, Радостного в Днепропетровской области, Воздвижевки и Червоного в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Куриловки, Петропавловки, Путниково в Харьковской области и Дроновки в ДНР.

    Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска. В течение суток были сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе Благодатовки и 15-й бригады нацгвардии под Великой Шапковкой, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения.

    В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113, канадская бронемашина Senator, четыре станции РЭБ.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, британская 105-мм гаубица L-119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Артемовки, Белицкого, Гришино, Кучерова Яра, Новоалександровки, Октябрьского, Родинского и Торского в ДНР, Демурино и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное, отчитались в Минобороны.

    Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

    В итоге уничтожены до 25 украинских военнослужащих и бронемашина.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города.

    Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в понедельник министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

    Накануне российские войска также освободили Ровнополье в Запорожской области, а за день до этого Яблоково в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:23 • Новости дня
    Киев взорвал пустое здание для инсценировки боя за Купянск

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Купянске группа украинских Сил специальных операций (ССО) сняла видео, на котором расстреливает и подрывает пустое здание, чтобы создать видимость контроля над городом, сообщили в силовых структурах.

    Источник отметил: «За спиной у окруженных боевиков широкая река Оскол. Ударные дроны, артиллерия и авиация не дают укро-воякам поднять головы. Любой маневр становится билетом в один конец. И в этой безнадежной ситуации ВСУ решили сыграть в «медийку». По его словам, действия украинской стороны на видео были отчаянной попыткой доказать мнимый контроль над районом, несмотря на сложную тактическую ситуацию, передает ТАСС.

    По информации силовых структур, любые попытки малых групп противника прорваться к городу для деблокады пресекаются, а их бойцы уничтожаются. Источник подчеркнул, что положение украинских военных, остающихся в Купянске, крайне тяжелое и критическое.

    Он добавил, что малые группы противника, отправляющиеся на деблокаду города, уничтожаются, а положение остающихся в Купянске украинских военных критическое.

    В понедельник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не достигли результата, ВС РФ нанесли ощутимый ущерб противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах своих командиров стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Макрон спрогнозировал год окончания конфликта на Украине

    Макрон выразил надежду на окончание конфликта на Украине до 2027 года

    Макрон спрогнозировал год окончания конфликта на Украине
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на достижение мира на Украине до 2027 года.

    На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что не может сказать, будет ли поддержка Киева продолжаться после его ухода с поста президента, передает ТАСС.

    «Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», – заявил Макрон, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что по-прежнему настроен добиться мира и поддерживать Киев необходимыми решениями, в том числе военной и технической помощью.

    Макрон добавил, что различные решения, принятые на сегодняшний день, нужны для подготовки надежного и долгосрочного мира. В рамках переговоров были подписаны документы о новой французской военной помощи, включая поставку ста истребителей Rafale. Нынешний визит Владимира Зеленского к французскому лидеру стал девятым с начала конфликта на Украине в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает закупить у Франции 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» до 2035 года.

    При этом Франция вряд ли сможет выделить Киеву истребители Rafale из своих военных резервов.

    Комментарии (5)
    17 ноября 2025, 04:50 • Новости дня
    Эксперт заявил о столетней коррумпированности украинских националистов

    Историк Матвеев заявил о коррумпированности украинских националистов с 1920-х

    Tекст: Денис Тельманов

    Историк Олег Матвеев подчеркнул, что лозунг «Красти не гріх» стал традицией украинских националистов еще с 1920-х годов и проявляется в современных скандалах.

    Коррупция в рядах украинских националистов формировалась на протяжении ста лет, рассказал историк Олег Матвеев. Он считает, что история Миндича и современный коррупционный скандал имеют корни в эпохе первых националистических организаций, где высказывание «Красти не гріх» стало нормой, передает передает РИА «Новости».

    НАБУ ведет масштабное расследование: в начале ноября проведены обыски у немецких и украинских чиновников и бизнесменов, в том числе у Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому.

    Миндич соратник экс-министра энергетики, против него и его окружения введены санкции, указал Матвеев. В деле также фигурируют Алексей Чернышов и ключевые лица компании «Энергоатом», министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук отстранили от должностей.

    Это расследование подтверждено серией аудиозаписей, где под псевдонимами фигурируют различные чиновники, заключает агентство.

    Эксперт отмечает, что еще в 1920-х годы украинские националисты, такие как Евген Коновалец и Рико Ярый, получали финансирование от германских спецслужб.

    В истории содержатся прямые свидетельства, в том числе показания полковника Штольце из абвера, о роли Ярого как «кошелька» организации. Ярый долгое время контролировал финансовые потоки и связи с иностранными разведками, а также приобрел значительное имущество в Берлине и Австрии.

    Матвеев утверждает, что коррупционные практики были распространены среди всех лидеров ОУН, включая Бандеру и Мельника.

    Документы свидетельствуют о том, что и Бандера, и Мельник пытались перевести выделенные им деньги на свои личные счета в Швейцарии. В обоих случаях немецкие спецслужбы возвращали похищенные средства, демонстрируя пример борьбы со злоупотреблениями в руководстве националистов.

    Историк в качестве параллели задается вопросом, смогут ли ныне западные спецслужбы вернуть украденные деньги Миндича и других коррупционеров обратно на Украину или ограничатся нравоучениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский столкнулся с резким падением популярности после коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем.

    Игорь Коломойский заявил, что Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему. Михаил Подоляк признал наличие коррупции как составной части экономики страны.

    Комментарии (3)
    17 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Минобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском
    Минобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    В сети появилось видео, где российский военнослужащий держит государственный флаг в освобожденном военными населенном пункте Двуречанское в Харьковской области.

    Минобороны России опубликовало видео, на котором российский военнослужащий устанавливает флаг России в освобожденном Двуречанском Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В сообщении к видеоматериалу указано, что бойцы 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» провели операцию по освобождению населенного пункта при поддержке артиллерии и операторов подразделения беспилотных систем.

    Министерство обороны уточнило, что беспилотники выявляли маршруты техники и личного состава ВСУ, а FPV-дроны уничтожали цели, тем самым лишая противника логистической поддержки. В ведомстве подчеркнули: «Разведчики с воздуха выявляли маршруты передвижения техники и живой силы формирований ВСУ, а расчеты ударных FPV-дронов заблаговременно уничтожали все выявленные вражеские цели, лишая противника логистики по доставке живой силы, боеприпасов и провизии на линию боевого соприкосновения».

    Завершив освобождение, российские военнослужащие организовали зачистку зданий, подвальных помещений и ближайших районов от остатков украинских формирований. На данный момент подразделения продолжают закрепление позиций в Двуречанском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 07:20 • Новости дня
    Орбан открестился от планов присоединить Закарпатье
    Орбан открестился от планов присоединить Закарпатье
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона в случае раздела украинских территорий не стала бы присоединять к себе Закарпатскую область, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    В ходе подкаста гендиректора немецкой медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера Орбан отметил, что немцы уже «пытались на других территориях» забрать земли, но у них не вышло, передает RT.

    «Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», – заявил венгерский премьер.

    Ранее Виктор Орбан отмечал, что прекращение украинского конфликта невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что венгерское правительство не намерено допускать так называемую «украинскую мафию» в Евросоюз и низкокачественное украинское зерно на европейский рынок.

    Комментарии (7)
    17 ноября 2025, 06:20 • Новости дня
    Отражены контратаки ВСУ под Купянском

    Марочко: ВС России сорвали атаки элитных подразделений ВСУ под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не достигли результата, ВС РФ нанесли ощутимый ущерб противнику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ предприняли попытку деблокировать окруженные подразделения в районе Купянска Харьковской области, причем Киев привлек к этим операциям элитные соединения ВСУ, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул: «В районе населенного пункта Купянск Харьковской области наши подразделения продолжали уничтожение окруженной группировки вооруженных формирований Украины. Противник предпринимал ряд мероприятий по деблокировке своих подразделений, в том числе проводя контратаки на данном участке». По его словам, элитные части ВСУ не смогли изменить ситуацию, а их действия были сорваны армией России, которая нанесла ощутимый урон по личному составу и технике противника.

    Эксперт также отметил, что в течение минувшей недели на краснолиманском и северском направлениях российские силы успешно уничтожали противника и закреплялись на новых рубежах, развивая тактическое преимущество в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах своих командиров стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки. Реактивные системы залпового огня «Ураган» сорвали ротацию украинских сил на купянском направлении.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 18:36 • Новости дня
    На Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ

    Военный ВСУ предложил чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством

    На Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский военный на телемарафоне заявил о целесообразности внедрения чипов для отслеживания мобилизованных, чтобы предотвращать их попытки покинуть фронт.

    Предложение прозвучало в эфире телеканала «Киев 24», передает «Газета.Ru». Военный отметил, что в современном мире чипируют «даже собак, чтобы предотвратить их побеги». «В 21 веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих?» – произнес он в прямом эфире.

    Военный разъяснил, что после внедрения чипа каждого дезертира можно было бы быстро вычислить с помощью GPS и вернуть в зону боевых действий.

    Ранее полуслепой солдат ВСУ раскрыл детали мобилизации на Украине.

    Сообщалось, что в ряды ВСУ предложили массово мобилизовать бомжей.

    Командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил призывать на военную службу на Украине мужчин и женщин с 18 лет, чтобы обеспечить выживание страны.

    Комментарии (19)
    17 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Экс-боевика «Азова» во Львове избили собственными костылями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во Львове соседи избили бывшего боевика нацбатальона «Азов» (запрещенного в России террористической организации), который приехал туда на лечение,

    Источник уточнил: «Нацист приехал во Львов на лечение после тяжелого ранения и передвигался на костылях, что сильно раздражало соседей снизу. На очередной звук к нему в квартиру постучались разъяренные соседи и избили калеку его же костылями. Кроме того, досталось и его жене», передает РИА «Новости».

    На опубликованных видео видно, как бывший боевик пытается объяснить нападавшим, что он ветеран, однако это не остановило соседей. Представитель силовых структур добавил, что военные на Украине больше не имеют прежнего авторитета.

    Ранее полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Зеленский сообщил о планах получить 100 французских истребителей Rafale

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина рассчитывает закупить 100 истребителей Rafale F4, а также системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» в рамках соглашения с Францией до 2035 года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    Соглашение с Францией предусматривает возможность поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года, сообщает ТАСС. По словам Владимира Зеленского, соответствующий документ включает также возможности закупки систем ПВО SAMP-T, радаров для ПВО, ракет «воздух – воздух» и авиабомб.

    Детали соглашения не раскрываются, однако Украина и Франция согласовали также запуск совместных проектов по производству беспилотников, старт которым запланирован на текущий год.

    Как сообщает французский канал LCI, стоимость возможной сделки оценивается в 15 млрд евро, и вопрос финансирования остается неурегулированным. Канал отмечает, что французским властям сложно будет добиться одобрения выделения этой суммы в условиях дефицита бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский совершил визит во Францию для обсуждения возможной сделки о передаче Киеву дополнительных комплексов ПВО SAMP/T и истребителей Rafale.

    При этом Франция вряд ли сможет выделить Киеву истребители Rafale из своих военных резервов. Бюджет Украины не позволяет приобрести новые самолеты самостоятельно.

    Комментарии (10)
    Главное
    Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну
    Стоимость российской нефти Urals достигла минимума с марта 2023 года
    Оппозиция Верховной рады потребовала отставки Ермака и правительства Украины
    Экс-боевика «Азова» во Львове избили собственными костылями
    Макрон спрогнозировал год окончания конфликта на Украине
    Sky News сообщил о нехватке у Британии кораблей для сопровождения авианосца
    В Москве за два дня оштрафовали 2,5 тыс. велокурьеров

    Центробанк похвалили за работу над ошибками

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение

    В последние дни российские войска достигли значимых успехов в направлении к Гуляйполю, один за другим освобождая прилегающие к нему населенные пункты. Как ВСУ построили оборону на данном участке, каким образом ВС РФ удается ее преодолевать и что будет означать освобождение Гуляйполя со стратегической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации