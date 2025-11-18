Tекст: Антон Антонов

По версии министра, российская сторона активно распространяет в европейском обществе тезисы о вине НАТО и ЕС в конфликте на Украине. По словам Франкена, среди продвигаемых заявлений – мнение, что «экспансионизм» НАТО и ЕС стал причиной начала боевых действий.

«У Украины до войны не было ни малейшего шанса вступить в НАТО и ЕС», – приводит его слова РИА «Новости»

Также Франкен сообщил, что Бельгия присоединилась к Центру стратегических коммуникаций НАТО. По его словам, эта структура помогает выявлять «враждебные информационные активности на ранней стадии» и противодействовать им.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, закрепивший курс страны в ЕС и НАТО на конституционном уровне. Президент Украины объявлен «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства» в ЕС и НАТО.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году былозаявлено, что Украина и Грузия станут членами организации, и это решение неоднократно подтверждали на последующих саммитах, в том числе и на встрече в Брюсселе в июне 2021 года. Тогда в итоговом заявлении саммита было сказано: «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса».