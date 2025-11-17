Макрон спрогнозировал год окончания конфликта на Украине

Макрон выразил надежду на окончание конфликта на Украине до 2027 года

Tекст: Елизавета Шишкова

На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что не может сказать, будет ли поддержка Киева продолжаться после его ухода с поста президента, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», – заявил Макрон, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что по-прежнему настроен добиться мира и поддерживать Киев необходимыми решениями, в том числе военной и технической помощью.

Макрон добавил, что различные решения, принятые на сегодняшний день, нужны для подготовки надежного и долгосрочного мира. В рамках переговоров были подписаны документы о новой французской военной помощи, включая поставку ста истребителей Rafale. Нынешний визит Владимира Зеленского к французскому лидеру стал девятым с начала конфликта на Украине в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает закупить у Франции 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» до 2035 года.

При этом Франция вряд ли сможет выделить Киеву истребители Rafale из своих военных резервов.