Ученые нашли способ повысить урожайность картофеля с помощью дронов

Tекст: Ольга Иванова

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали инновационный комплекс для обработки сельскохозяйственных полей с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Газета.Ru.

Новый подход позволяет эффективно доставлять препараты от вредителей на картофельные поля, что привело к увеличению урожайности на 9% по сравнению с традиционными наземными методами.

Разработка включает агродрон для распыления химикатов, беспилотник для аэрофотосъемки и собственное программное обеспечение, управляющее автономной работой всей системы. Такой способ особенно актуален для регионов с переувлажненной почвой и высокой влажностью, так как тяжелая техника не только ухудшает состояние почвы, но и часто не может работать в сложных погодных условиях.

Руководитель лаборатории СПб ФИЦ РАН Антон Савельев сообщил, что после применения комплекса растения на экспериментальном участке сохраняли здоровье, а очаги заболеваний были минимальными. Для сравнения, на участках с традиционной обработкой кусты полностью почернели из-за невозможности использования техники после сильных дождей.

Директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин отметил, что точное земледелие – это одна из немногих гражданских сфер, где использование БПЛА приносит видимую выгоду. В ходе полного экспериментального цикла, когда количество осадков превышало норму в два раза, все этапы обработки картофеля удалось провести вовремя, дроны не подвели даже при неблагоприятной погоде.

Ученые центра продолжают исследования в области внедрения группового управления БПЛА, чтобы еще больше увеличить эффективность обработки сельскохозяйственных культур и снизить нагрузку на почву.

