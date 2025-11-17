Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.0 комментариев
Ученые нашли способ повысить урожайность картофеля с помощью дронов
Использование беспилотников для обработки картофельных полей позволило повысить урожайность культуры на 9% даже при неблагоприятных погодных условиях и обильных осадках.
Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали инновационный комплекс для обработки сельскохозяйственных полей с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Газета.Ru.
Новый подход позволяет эффективно доставлять препараты от вредителей на картофельные поля, что привело к увеличению урожайности на 9% по сравнению с традиционными наземными методами.
Разработка включает агродрон для распыления химикатов, беспилотник для аэрофотосъемки и собственное программное обеспечение, управляющее автономной работой всей системы. Такой способ особенно актуален для регионов с переувлажненной почвой и высокой влажностью, так как тяжелая техника не только ухудшает состояние почвы, но и часто не может работать в сложных погодных условиях.
Руководитель лаборатории СПб ФИЦ РАН Антон Савельев сообщил, что после применения комплекса растения на экспериментальном участке сохраняли здоровье, а очаги заболеваний были минимальными. Для сравнения, на участках с традиционной обработкой кусты полностью почернели из-за невозможности использования техники после сильных дождей.
Директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин отметил, что точное земледелие – это одна из немногих гражданских сфер, где использование БПЛА приносит видимую выгоду. В ходе полного экспериментального цикла, когда количество осадков превышало норму в два раза, все этапы обработки картофеля удалось провести вовремя, дроны не подвели даже при неблагоприятной погоде.
Ученые центра продолжают исследования в области внедрения группового управления БПЛА, чтобы еще больше увеличить эффективность обработки сельскохозяйственных культур и снизить нагрузку на почву.
