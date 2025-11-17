Ким Кардашьян заявила о намерении стать адвокатом после провала экзамена

Independent: Ким Кардашьян заявила о намерении повторно сдать экзамен на юриста

Tекст: Мария Иванова

Ким Кардашьян заявила, что продолжит подготовку к получению статуса адвоката, несмотря на то, что не сдала недавний экзамен на право заниматься юридической практикой, передает Independent.

По словам звезды, это разочарование не остановит ее: «Эта мечта слишком много для меня значит, чтобы отступить, поэтому я продолжу учиться, узнавать новое и поддерживать себя, пока не добьюсь цели».

Кардашьян, которой 45 лет, ранее успешно справилась с предварительным юридическим экзаменом с четвертого раза, а в мае объявила о завершении обучения по юридической программе. Еще в октябре на шоу Грэма Нортона она уверенно говорила: «Через две недели буду квалифицирована. Я хочу заниматься юридической практикой».

В своем последнем посте в соцсетях Ким рассказала, как подробно подходила к подготовке: она готовилась четыре месяца подряд, отменив все рабочие звонки, и записывала свои размышления на доске.

В опубликованном ролике видно, что накануне экзамена она была настроена оптимистично и говорила: «Я чувствую себя хорошо, я готова».

Тем не менее разочарование по поводу неудачной попытки было усилено еще и тем, что, по ее словам, несколько экстрасенсов пообещали ей успех на экзамене. Позже Кардашьян в резкой форме высказалась в TikTok о предсказателях, заявив, что «они все патологические лжецы» и не стоит доверять их словам.

