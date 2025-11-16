Алиев сообщил о скором завершении строительства Зангезурского коридора

Алиев: Строительство Зангезурского коридора в Азербайджане почти завершено

Tекст: Дарья Григоренко

Глава республики подчеркнул значимость железной дороги с пропускной способностью 15 млн тонн, назвав ее важной частью Транскаспийского международного транспортного маршрута, передает РИА «Новости».

Алиев отметил, что за последние три года объем грузоперевозок по Среднему коридору через Азербайджан вырос на 90%. По его словам, синхронизация и цифровизация таможенных процедур, а также модернизация инфраструктуры дают широкие возможности для дальнейшего наращивания транзитных перевозок и укрепления позиций на международных рынках.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что совместные усилия стран региона по развитию транспортной системы позволят не только нарастить объемы перевозок, но и укрепить экономическую устойчивость.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что все действия по эксплуатации проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» будут реализованы в рамках принципа взаимности.

Ранее лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

Премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о реализации проекта «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием международных маршрутов.