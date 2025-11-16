Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над тремя регионами России

Tекст: Ольга Иванова

Силы противовоздушной обороны России за шесть часов перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами страны, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, инциденты произошли 16 ноября в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени. Три БПЛА были перехвачены над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.

Информации о пострадавших, разрушениях или других последствиях появления беспилотников на данный момент не приводится. Подразделения ПВО продолжают круглосуточное дежурство, чтобы предотвращать подобные попытки атак на российские регионы.

