В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?4 комментария
Генконсул Израиля высказался о национальности Чебурашки
Генконсул Израиля в Петербурге Гидор: Национальность Чебурашки неизвестна
В ответ на ироничное заявление депутата Андрея Макарова о том, что Чебурашка якобы еврей, генконсул Израиля в Петербурге напомнил: национальность мультипликационного героя официально не определена.
Национальность популярного персонажа Чебурашки остается неизвестной, сообщил генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, передает РИА «Новости».
Его заявление прозвучало после шутливого комментария депутата Госдумы Андрея Макарова во время обсуждения федерального бюджета, где тот предположил, что Чебурашка – еврей, так как приехал в ящике с апельсинами из Израиля.
Ран Гидор отметил: «Мы знаем, что создатели мультфильма про Чебурашку были советскими евреями, но, к сожалению, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, какой национальности он сам». Впрочем, по его словам, Чебурашка стал культовым персонажем и в Израиле, где его образ тесно связан с историей советской эмиграции.
«Безусловно, герой советского мультика стал культовым персонажем и в Израиле, ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции. Выходцы из СССР способствовали не только широкому распространению русского языка (сейчас на нем говорит 20% нашего населения), но и культурной экспансии, в том числе и в мультипликационной сфере», – отметил дипломат.
Генконсул добавил, что его дочь очень любит этот мультик, а также знает наизусть все песни из него. По мнению Гидора, именно такие культурные персонажи способствуют укреплению связей между Россией и Израилем.
Он также заявил, что Чебурашка мог бы войти в список евреев, внесших вклад в развитие русской культуры, если бы была доказана его национальность, наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем, Моисеем Вайнбергом.
Ранее генконсул с иронией предложил единственный способ узнать происхождение персонажа – поинтересоваться, есть ли у Чебурашки обрезание и ест ли он свинину.
Между тем телеведущий Сергей Брилев заявил, что Чебурашка имеет кубинское происхождение.