Генконсул Израиля высказался о национальности Чебурашки

Генконсул Израиля в Петербурге Гидор: Национальность Чебурашки неизвестна

Tекст: Мария Иванова

Национальность популярного персонажа Чебурашки остается неизвестной, сообщил генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, передает РИА «Новости».

Его заявление прозвучало после шутливого комментария депутата Госдумы Андрея Макарова во время обсуждения федерального бюджета, где тот предположил, что Чебурашка – еврей, так как приехал в ящике с апельсинами из Израиля.

Ран Гидор отметил: «Мы знаем, что создатели мультфильма про Чебурашку были советскими евреями, но, к сожалению, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, какой национальности он сам». Впрочем, по его словам, Чебурашка стал культовым персонажем и в Израиле, где его образ тесно связан с историей советской эмиграции.

«Безусловно, герой советского мультика стал культовым персонажем и в Израиле, ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции. Выходцы из СССР способствовали не только широкому распространению русского языка (сейчас на нем говорит 20% нашего населения), но и культурной экспансии, в том числе и в мультипликационной сфере», – отметил дипломат.

Генконсул добавил, что его дочь очень любит этот мультик, а также знает наизусть все песни из него. По мнению Гидора, именно такие культурные персонажи способствуют укреплению связей между Россией и Израилем.

Он также заявил, что Чебурашка мог бы войти в список евреев, внесших вклад в развитие русской культуры, если бы была доказана его национальность, наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем, Моисеем Вайнбергом.

Ранее генконсул с иронией предложил единственный способ узнать происхождение персонажа – поинтересоваться, есть ли у Чебурашки обрезание и ест ли он свинину.

Между тем телеведущий Сергей Брилев заявил, что Чебурашка имеет кубинское происхождение.