Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Лихачев сообщил о полном восстановлении Нововоронежской АЭС после атаки БПЛА
Последствия атаки дронов ВСУ на Нововоронежскую АЭС были быстро и профессионально устранены, энергосистема страны почти не пострадала, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
Он отметил, что позапрошлой ночью примерно восемь беспилотников ВСУ были направлены к станции, все были обезврежены, однако некоторое количество обломков повредило общее распределительное устройство. В результате для профилактики отключили от сети три блока АЭС и снизили их мощность менее чем до 50%, передает РИА «Новости».
Лихачев подчеркнул, что восстановительные работы завершили очень быстро – уже к 11 утра станция работала на полную мощность. Он добавил: «Этот экзамен, этот стресс-тест и оборудование, и коллектив станции прошли на очень высоком уровне».
По его словам, действия энергетиков и российского сетевого оператора обеспечили надежную работу энергосистемы, избежав серьезных последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около восьми украинских беспилотников атаковали Нововоронежскую атомную электростанцию.