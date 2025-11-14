  • Новость часаВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке
    Госдеп без объяснений удалил материалы о риске ядерной войны с СССР
    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов
    Захарова посоветовала властям Франции помыться после слов Макрона о клопах
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    В Карелии потерпел катастрофу Су-30
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более, если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    14 ноября 2025, 08:51 • Новости дня

    Подполье: В Сумской области уничтожены РЛС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские радиолокационные станции поражены в Сумской области, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Уничтожены приграничные военные объекты, склады ВСУ, мобильные РЛС, артиллерийские позиции и точки управления, указал Лебедев РИА «Новости».

    Он добавил, что эти объекты уничтожили в Сумском и Конотопском районах области.

    Кроме того, в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области уничтожены артиллерийские позиции и РСЗО ВСУ, удар пришелся по складам в Херсоне.

    В Днепропетровской области уничтожили склады ракет и боекомплектов.

    В ночь со среды на четверг свыше 20 взрывов прогремело в Васильковке Днепропетровской области.

    В ночь с четверга на пятницу в Киеве произошло семь серий взрывов, взрывы также произошли вблизи города Черкассы.

    13 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    Лисняк: ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Харьковском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перебрасывают последние резервы, в том числе силы, ранее находившиеся на восстановлении.

    Вооруженные силы Украины задействуют последние резервы на Харьковском направлении, чтобы стабилизировать фронт, передает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, «стратегическая инициатива на харьковском направлении удерживается российскими войсками». Лисняк отметил, что командование Украины вынуждено перебрасывать в зону боевых действий подразделения, находившиеся на восстановлении, а также части сил специальных операций, однако эти меры пока не изменили ситуацию в их пользу.

    Он подчеркнул, что, несмотря на переброску последних резервов, ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных успехов и перелома в боевых действиях на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Глушковка в Харьковской области были замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    13 ноября 2025, 12:24 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского лидера, а также против Александра Цукермана на три года, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича и Александра Цукермана.

    Издание «Страна.ua» сообщает, что санкции введены сроком на три года, хотя обычно их вводят на десять лет.

    Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что в указе Зеленского Миндич и Цукерман указаны как граждане Израиля.

    «Миндич в Указе Зеленского гражданин Израиля. У него нет украинского гражданства???» – написал в Telegram-канале Шарий.

    Ранее на Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике семи лицам, включая Тимура Миндича.

    Экс-премьер Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против Владимира Зеленского.

    Зеленский потребовал уволить министра энергетики Светлану Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за коррупционных подозрений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как коррупционный скандал повлиял на политические перспективы Зеленского.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    13 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине придется возобновить переговоры с Россией, однако ее позиции будут значительно слабее, чем прежде.

    Украинской стороне рано или поздно придется вернуться к переговорам с Россией, но с гораздо худших позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

    По мнению Пескова, прекращение переговоров с Россией приведет к тому, что позиции Киева будут ухудшаться с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев прекратил мирные переговоры с Москвой.

    При этом Россия подтвердила свою открытость к переговорам, но подчеркнула, что диалог невозможен в одностороннем порядке, поскольку Киев не проявляет желания обсуждать ситуацию. Также Россия заявила о готовности возобновить переговоры в Стамбуле.

    13 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины

    Политолог Рар: Германия готова «выгребать» последние ресурсы на помощь Киеву

    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины
    @ Владимир Шуваев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Коррупционный скандал с Тимуром Миндичем затруднит дальнейшие переводы средств ЕС Украине. Кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить транши Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС заявили о неспособности украинской стороны возвращать кредиты.

    «Деньги на финансирование Украины у большинства стран Евросоюза закончились давно, просто ранее об этом предпочитали молчать. Главный донор Киева на сегодняшний день – ФРГ, чье правительство из принципиальных соображений готово «выгребать» последние ресурсы на помощь украинской стороне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Германия, Польша и страны Балтии требуют разморозки российских активов в Бельгии, чтобы передать их Киеву. Но коррупционный скандал, естественно, затруднит дальнейшие переводы средств Украине. Думаю, кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить платежи в пользу украинской стороны», – считает собеседник.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle** (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    13 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    @ EYEPRESS/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе села Глушковка в Харьковской области замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    Иностранные наемники прибыли в район села Глушковка Харьковской области для выполнения функций заградительных отрядов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил об этом в ходе специального брифинга.

    Власти региона подчеркивают, что эти силы призваны препятствовать выводу украинских военных с позиций.

    По данным военной администрации, поля сражений на этом направлении приобретают всё большую напряженность, а привлечение иностранных наемников свидетельствует о нехватке собственных резервов ВСУ. Власти продолжают следить за развитием ситуации в Харьковской области, отмечая рост числа иностранных участников в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подразделение беспилотных систем «Флэш» пополнили наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США.

    13 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов

    Премьер Саксонии выступил за ограничение притока украинских беженцев

    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призвал рассмотреть меры по ограничению потока беженцев с Украины. Решение об этом премьер-министры федеральных земель Германии должны вынести в начале декабря.

    Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, представляющий Христианско-демократический союз, выступил за введение ограничений на прием беженцев с Украины, передает ТАСС.

    В интервью медиагруппе Funke он заявил о резком росте числа прибывающих в ФРГ украинцев в последние месяцы. По словам политика, эта динамика связана с решением украинских властей разрешить выезд мужчин от 18 до 22 лет во время военного положения.

    Кречмер подчеркнул, что Германия не может бесконечно расширять прием беженцев с Украины. По его словам, вопрос об ограничении их притока будет вынесен на рассмотрение конференции премьер-министров федеральных земель Германии 4 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина также планируют закрыть крупнейший центр для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до конца года.

    В августе Киев ослабил ограничения на выезд, и почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины отправились в Польшу и Германию.

    Количество просителей убежища с Украины в Германии выросло в 10 раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.

    13 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Саакашвили попросил Зеленского включить себя в список пленных
    Саакашвили попросил Зеленского включить себя в список пленных
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных.

    По словам Саакашвили, он является гражданином Украины и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ, работая под руководством Зеленского. Экс-президент напомнил, что украинский лидер уже восстанавливал ему гражданство в 2019 году, передает ТАСС.

    Саакашвили подчеркнул, что неоднократно заявлял о своем статусе как бывший глава Одесской областной госадминистрации и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ. Он считает, что находится в заключении «незаконно», и попросил Зеленского придать этому статусу соответствующие юридические последствия в рамках конфликта.

    Экс-президент добавил, что грузинские власти вновь перевели его из клиники в тюрьму. Саакашвили пояснил, что теперь оказался под присмотром того же персонала, который, по его словам, пытался его отравить еще в марте 2022 года.

    Накануне в Минюсте Грузии сообщили, что Саакашвили возвращен отбывать многолетнее наказание в тюрьму в Рустави.

    13 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    Замглавы ВГА Харьковской области Лисняк: ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западной части Купянска ведутся ожесточенные уличные бои, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    По его словам, Купянск остается эпицентром самых сложных боев на текущий момент, передает ТАСС.

    Лисняк добавил, что западная часть города на правом берегу Оскола также стала одной из зон боев с ВСУ. Российские военные взяли под контроль несколько улиц в южной и западной частях, сообщил он.

    «Ситуация для ВСУ здесь оценивается как критическая», – отметил Лисняк.

    Ранее командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег» сообщил, что Вооруженные силы России наносят огневое поражение позициям украинских войск в лесном массиве вдоль реки Оскол, противник отступает.

    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска.

    Во вторник ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    13 ноября 2025, 22:13 • Новости дня
    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции

    Сикорский: Украина не вступит в ЕС при толерантности к коррупции

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не сможет вступить в Евросоюз, если сохранит толерантность к коррупции, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

     По его словам, он лично сообщил вице-премьеру Украины Тарасу Качке, что терпимость к коррупции является самым простым способом утратить доверие Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    «Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде потребовали отставки правительства на фоне коррупционного скандала на Украине. НАБУ предъявило обвинение семи лицам по делу о коррупции в сфере энергетики.

    На этом фоне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не может продолжать выделять Украине регулярную финансовую помощь. Единственным способом дальнейшей поддержки Домбровскис назвал выдачу «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

    14 ноября 2025, 05:57 • Новости дня
    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела седьмая серия взрывов за ночь, взрывы также произошли вблизи города Черкассы, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога длится в столице Украины уже несколько часов, передает РИА «Новости».

    Кроме Киева и Черкасской области, в красной зоне находятся Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области Украины, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на сообщения украинской стороны пишут, что Киев был атакован примерно десятью баллистическими ракетами «Искандер-М» и 30-ю ударными БПЛА. Под атакой оказались киевские ТЭЦ, «пропадает отопление, свет и вода». При этом «одна из баллистической ракет ударила и по Умани: ракета пролетела Киевщину и направилась в сторону Черкасской области». Массированный удар беспилотниками нанесен по предприятию в Чугуеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв.

    13 ноября 2025, 14:52 • Новости дня
    Мерц потребовал от Зеленского борьбы с коррупцией и законодательных реформ
    Мерц потребовал от Зеленского борьбы с коррупцией и законодательных реформ
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с Владимиром Зеленским подчеркнул: руководство страны ждет от Киева решительных шагов по борьбе с коррупцией и дальнейших реформ в сфере верховенства закона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

    В ходе беседы официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Берлин ожидает от Киева активных шагов в борьбе с коррупцией и продолжения реформ, особенно в части верховенства закона.

    Корнелиус передал слова Мерца: «Канцлер ФРГ подчеркнул ожидания правительства Германии в отношении того, что Украина будет энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства закона».

    Зеленский проинформировал Мерца о последних коррупционных расследованиях, в том числе об операциях по выявлению схем с участием ушедших в отставку членов правительства. Они также обсудили положение украинских беженцев, а Зеленский пообещал рассмотреть вопрос увеличения числа молодых украинцев, уезжающих в Европейский союз.

    В разговоре стороны договорились продолжать усилия по прекращению огня на Украине. Представитель правительства ФРГ добавил, что Берлин совместно с западными партнерами планирует усилить давление на Москву для запуска переговоров, в том числе за счет работы с замороженными российскими активами.

    На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию «Мидас», в ходе которой были обысканы экс-чиновники и главы украинских энергетических компаний.

    В ходе операции вскрыта схема по отмыванию 100 млн долларов, и предъявлены обвинения ряду лиц, среди которых друг и кум Зеленского Алексей Чернышов, а также бывший глава Минюста Миндич, который вскоре после начала следственных действий покинул Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о раскрытии на Украине украинской «военной мафиозной сети» с тысячами связей с Владимиром Зеленским и призвал Евросоюз прекратить ее финансирование.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что Брюссель несколько лет финансирует украинское государство за счет средств европейского народа, несмотря на процветающую на Украине коррупцию.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в четверг заявил о необходимости прекращения финансовой помощи Украине, так как выделяемые средства, по его мнению, питают коррупцию.

    13 ноября 2025, 18:12 • Новости дня
    В Раде потребовали отставки Зеленского

    Дмитрук: Уход Зеленского – необходимость

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что уход Зеленского стал единственной возможностью для выживания страны и выхода из кризиса.

    О необходимости отставки Владимира Зеленского и передачи полномочий парламенту заявил народный депутат Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, уход Зеленского уже не является политическим лозунгом, а стал реальной необходимостью для сохранения государства.

    «Уход Зеленского – это не эмоция и не лозунг. Это необходимость, без которой Украина не сможет выжить», – пишет Дмитрук.

    Парламентарий обвинил главу киевского режима в разрушении страны, массовом обнищании населения и системном уничтожении Украины. По мнению Дмитрука, единственным способом изменить ситуацию является немедленная передача основных управленческих полномочий Верховной раде.

    Депутат также выступил за начало срочных переговоров с Россией с целью прекращения вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что дальнейшее затягивание ситуации приведет к еще большим потерям и подорвет государственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрук утверждал, что Владимир Зеленский лично украл из энергетики и обороны Украины 100 млн долларов.

    До этого Дмитрук в Высоком суде Лондона сообщил о масштабных репрессиях и коррупции со стороны режима Владимира Зеленского и предоставил доказательства.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что крупный коррупционный скандал в энергетике на Украине выявил отсутствие управления в стране.

    13 ноября 2025, 22:35 • Новости дня
    InfoBRICS: Зеленский подготовил резиденцию в Британии на случай бегства

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне коррупционного скандала с НАБУ стали появляться сведения о подготовке Владимиром Зеленским запасного плана для переезда в Британию, где он, по данным СМИ, уже приобрел недвижимость, сообщает InfoBRICS.

    Как пишет InfoBRICS, Зеленский начал приобретать замки на территории Британии. В публикации отмечается, что он регулярно встречается с королем Карлом, который якобы считает Зеленского своим подданным, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что если Зеленскому придется покинуть страну, он выберет Британию, где уже подготовил будущую резиденцию. Кроме того, отмечается бегство Тимура Миндича из Киева незадолго до следственных действий и делается предположение о возможной аналогичной подготовке побега со стороны Зеленского и его окружения.

    Подобные предположения о планах бегства Зеленского уже высказывались экспертами. Так, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что возможным пунктом, куда отправится глава киевского режима, может стать Польша.

    Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Тимура Миндича и Александра Цукермана сроком на три года.

    Экс-премьер Николай Азаров заявил, что участники схемы с Миндичем могут дать показания против главы киевского режима.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук оценил ущерб от предполагаемых хищений в энергетике и обороне со стороны Зеленского в 100 млн долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по его самым уязвимым местам.

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.

    14 ноября 2025, 07:41 • Новости дня
    Над Россией нейтрализовали 216 украинских дронов за ночь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны России.

    Над Кубанью уничтожили 66 дронов, над Саратовской областью – 45, над Крымом – 19, над Волгоградской областью – восемь, над Ростовской – семь, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Белгородской областью уничтожили четыре беспилотника, над Тамбовской – три, над Брянской – два.

    По одному дрону ликвидировали над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

    Над Черным морем уничтожили 59 БПЛА.

    Напомним, вечером в четверг над Крымом и черноморской акваторией уничтожили 14 украинских БПЛА.

    Всего за вечер над Россией уничтожили 34 украинских беспилотника.

    14 ноября 2025, 01:23 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе сбили семь воздушных целей
    Силы ПВО в Севастополе сбили семь воздушных целей
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе системы ПВО уничтожили семь воздушных целей, ущерб инфраструктуре города не зафиксирован, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ», – сообщил Развожаев в Telegram.

    По словам Развожаева, громкие звуки, которые сегодня слышали жители города, были связаны с работой военных по отражению атаки. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали. Военные «продолжают работу».

    Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах до завершения работы ПВО. Он напомнил о недопустимости публикаций видео или фото работы системы противовоздушной обороны, подчеркнув важность доверия исключительно официальным сообщениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в Новороссийске отражают атаку беспилотников. Системы ПВО в небе над Воронежской областью уничтожили три беспилотника, обломки одного из которых повредили крышу частного дома и автомобиль.

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Франция нашла уловку для отправки своих военных на Украину

    Планы Франции по отправке воинского контингента на Украину, похоже, обретают конкретные юридические очертания. Париж нашел способ обойти затруднения, связанные с прямым вмешательством вооруженных сил НАТО в конфликт между Россией и Украиной. И это отчетливо следует из малозаметного документа, внезапно принятого французским правительством. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

