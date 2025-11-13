Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом передал ему личное послание от президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.
«Благодарю вас за теплый прием. Рад возможности впервые побывать на гостеприимной оманской земле, а также передать вам личное послание президента Российской Федерации Владимира Путина», – заявил Шойгу на встрече с Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.
Он подчеркнул доверительный и конструктивный характер диалога Москвы и Маската по глобальным и региональным вопросам.
Шойгу выразил признательность оманским властям за взвешенную позицию по ситуации на Украине и заявил о необходимости выйти на конкретные договоренности в военно-техническом сотрудничестве. Он отметил, что это актуально на фоне роста конфликтного потенциала на Ближнем Востоке и заинтересованности стран Персидского залива в укреплении оборонных возможностей. По словам Шойгу, Запад продолжает препятствовать формированию многополярного мира.
В культурной сфере одним из заметных событий стал международный проект «Русские сезоны», стартовавший в феврале в Маскате. В рамках фестиваля выступают ведущие музыкальные, театральные и танцевальные коллективы, проходят художественные выставки из крупнейших российских музеев.
В ходе визита Шойгу также провел переговоры с главой султанской канцелярии Омана и генеральным секретарем местного Совета нацбезопасности. В повестке обсуждались вопросы сохранения традиционных ценностей, перспектив международной и региональной безопасности, а также широкий спектр двусторонних контактов в финансовой, банковской, космической отраслях и энергетике.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Оман во главе межведомственной делегации. Визит нацелен на обсуждение вопросов сотрудничества в сфере безопасности. Стороны планировали рассмотреть развитие стратегических проектов между Россией и Оманом.