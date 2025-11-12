Директора «Энергоатома» арестовали на Украине по делу о коррупции

Tекст: Ольга Иванова

Суд Киева отправил исполнительного директора по безопасности компании «Энергоатом» Дмитрия Басова под стражу сроком на два месяца, сообщает ТАСС. Басову предъявлено обвинение в соучастии в коррупционной схеме в энергетической сфере на Украине. Залог установлен в размере 40 млн гривен, что составляет примерно один миллион долларов.

Согласно заявлению судьи Высшего антикоррупционного суда, Басов взят под стражу на 60 дней с опцией внесения залога. Как передает телеканал «Общественное. Новости», заседание суда транслировалось в прямом эфире.

Следственные органы полагают, что Басов в преступной группе отвечал за блокировку выплат контрагентам «Энергоатома». По версии следствия, после этого представители группировки требовали взятки в размере 10-15% от общей суммы контракта для разблокирования платежей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетической сфере. Пять человек по этому делу задержаны.

Ранее в министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства Германа Галущенко. Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Германа Галущенко и в государственной компании «Энергоатом».



