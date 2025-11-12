То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Эксперт Киселев: ВСУ взяли в заложники иностранных наемников
Украинские военные взяли в заложники пять иностранных наемников, требуя выкуп за каждого в размере 20 тыс. евро, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
По его слова, украинские военные взяли в заложники пять иностранных наемников – троих граждан Франции и двух граждан Колумбии, передает РИА «Новости».
Как рассказал Киселев, бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ задержали иностранных наемников при попытке бегства.
«В районе НП Соболевка бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ взяли в заложники… наемников. Троих из Франции и еще двоих колумбийцев при попытке бегства», – заявил Киселев.
Эксперт уточнил, что причиной конфликта стал отказ наемников продолжать участие в боевых действиях. Украинские военные, как сообщил Киселев, требовали выкуп по 20 тыс. евро за каждого из задержанных иностранцев.
