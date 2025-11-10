Ветераны СВО в Якутии и Марий Эл начали осваивать предпринимательство по проекту ЕР

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках партпроекта «Предпринимательство» организованы образовательные интенсивы, цель которых – адаптация бойцов и их близких к мирной жизни через освоение предпринимательства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники за пять дней обучения знакомятся с базовыми принципами бизнеса, разрабатывают свои проекты, учатся презентовать идеи экспертам, а победитель интенсива получает грант для старта собственного дела.

«Наш проект направлен на эффективную адаптацию участников СВО и членов их семей к мирной жизни через создание собственного бизнеса, обеспечивая им необходимую государственную поддержку и помогая реализовать себя в новых условиях», – подчеркнула региональный координатор партпроекта «Предпринимательство» Ольга Григорьева. Программа реализуется центром «Мой бизнес» и поддерживается местными органами власти, предпринимательским сообществом и ведущими экспертами.

В открытии федеральной программы в Йошкар-Оле приняли участие представители региональных министерств, руководители деловых объединений и предприниматели, которые делились собственным опытом успешного выхода на рынок и расширения бизнеса. Координатор проекта Артем Поздеев отметил, что акцент образовательной программы сделан не только на теории, но и на разборе реальных кейсов ошибок и достижений, что делает обучение максимально практическим. Поздеев выразил уверенность, что в Марий Эл появятся новые инициативные предприниматели после завершения курса.

С момента запуска курс «СВОй бизнес» охватил 25 регионов и уже помог 500 участникам спецоперации и их родным. Успешные примеры выпускников подтверждают эффективность подхода: ветеран из Нижегородской области Александр Афанасьев приобрел лазерную установку, с помощью которой развил свое дело по обработке металла и чистке автомобилей.

В Татарстане выпускница программы Ольга Гатина открыла ландшафтную мастерскую после участия в проекте. Благодаря обучению она смогла правильно выстроить бизнес-план и получить первый крупный заказ по благоустройству территории. Ольга также рассказала, что участие в проекте помогло ей структурировать услуги и планировать расширение вместе с братом, участвовавшим в спецоперации.

В Волгоградской области многодетная мама Бэлла Меньшикова открыла спортивную студию по джампингу и после победы в конкурсе программы вложила 100 тыс. рублей в развитие детского направления. По ее словам, участие дало ей знания по бухгалтерии и управлению бизнесом и вдохновило на масштабирование проекта в новых районах города.