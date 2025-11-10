Власти Бельгии забыли вызвать спецполицию после атаки дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бельгийские власти с опозданием вспомнили о специальном полицейском подразделении по борьбе с беспилотниками, когда аэропорт Завентем был закрыт из-за подозрения на присутствие БПЛА, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nieuwsblad.

Как рассказал неназванный полицейский, подразделению все равно не хватает средств для обнаружения БПЛА: «Я думаю, что многие полицейские до сих пор не подозревают о нашем существовании».

По его словам, существующая в аэропорту элементарная система детекции не позволяет эффективно обнаруживать современные дроны, особенно если аппараты управляются через 5G. Технически подразделение оснащено двумя антеннами для обнаружения дронов, четырьмя глушителями и тремя сетевыми установками для их сбивания, однако возможностей не хватает, а бюджет на обновление программного обеспечения отсутствует.

Подразделение полиции по противодействию дронам было создано еще в 2021 году, однако его вовлечение в экстренные ситуации оказалось под вопросом. В материале отмечается, что командование полиции только поздно осознало, что может использовать эту специальную группу.

С октября власти Бельгии регулярно фиксируют неопознанные БПЛА над военными и важнейшими объектами инфраструктуры. Международный аэропорт Брюсселя уже дважды приостанавливал все полеты 4 и 5 ноября из-за появления беспилотников, но пока никто из подозреваемых не задержан, и ни один дрон не сбит.

