VK запустил месяц борьбы с кибербуллингом

Tекст: Елизавета Шишкова

Специально для проекта компания провела опрос среди россиян в возрасте от 14 до 22 лет: 29% признались, что сами становились агрессорами хотя бы раз, однако только 5% делали это осознанно, остальные не считали свои слова оскорблениями, передает VK.

79% участников опроса заявили, что сталкивались с проявлениями кибербуллинга напрямую или знают пострадавших, причем 21% сами были жертвами. Чаще всего травля выражалась в негативных комментариях под постами, агрессии в онлайн-играх и обсуждениях на форумах. Ключевыми индикаторами кибербуллинга респонденты называли повторяющиеся схемы и публичность оскорблений.

Респонденты отметили, что понимание возможных последствий агрессии помогает сократить случаи кибербуллинга. Помимо просветительских материалов и интерактивных игр на базе портала VK, подросткам с 12 до 21 года доступен анонимный чат для получения консультаций психолога от проекта «1221».

В социальных сетях RuStore собрал подборку приложений для ментального здоровья и опубликовал советы по защите от травли. Параллельно с 11 ноября в сети Сферум школьники получили доступ к кибербезопасному чат-боту «Путь в сети», а в сообществах «Учи.ру» стартовали олимпиады и консультации для родителей и детей по теме онлайн-агрессии. Социальная сеть Одноклассники готовит специальные материалы и инструменты поддержки для старшего поколения.

К проекту присоединились более 350 партнеров – образовательные структуры, издательства, культурные и социальные инициативы. Во многих регионах запущены конкурсы творческих работ о борьбе с кибербуллингом, лекции и массовые мероприятия.