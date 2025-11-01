Замглавы Минобороны: Предлагаемая Россией система безопасности открыта для НАТО

Савельев: Предлагаемая Россией система безопасности открыта для НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что условия участия для западных стран предполагают отказ от враждебной политики по отношению к другим государствам Евразии и принятие принципа неделимой безопасности, передает ТАСС.

Савельев отметил, что Министерство обороны России поддерживает ведущую роль АСЕАН в обеспечении стабильности в Азии и выступает за развитие коллективной безопасности на основе конструктивного и взаимоуважительного диалога. По его словам, предлагаемый Москвой подход подразумевает принятие идей взаимоуважения и учета интересов всех сторон.

«Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительные отношения между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран», – заявил Савельев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.