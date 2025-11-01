Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Савельев: Предлагаемая Россией система безопасности открыта для НАТО
Российская инициатива по формированию системы региональной безопасности открыта для всех, включая страны НАТО, заявил заместитель министра обороны России Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны государств – участников «СМОА плюс».
Он подчеркнул, что условия участия для западных стран предполагают отказ от враждебной политики по отношению к другим государствам Евразии и принятие принципа неделимой безопасности, передает ТАСС.
Савельев отметил, что Министерство обороны России поддерживает ведущую роль АСЕАН в обеспечении стабильности в Азии и выступает за развитие коллективной безопасности на основе конструктивного и взаимоуважительного диалога. По его словам, предлагаемый Москвой подход подразумевает принятие идей взаимоуважения и учета интересов всех сторон.
«Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительные отношения между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран», – заявил Савельев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.