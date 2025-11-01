Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.12 комментариев
В суд поступил иск об ограничении блогера Лесли в родительских правах
В Коптевский суд столицы поступило исковое заявление в отношении блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) об ограничении его в родительских правах.
Суд рассматривает гражданское дело по иску Степашиной А.Г. к Кириллову об ограничении последнего в родительских правах, указали в инстанции, передает ТАСС.
Заседание назначено на 10 ноября.
Ранее в России запретили информацию о курсах Кириллова «по знакомству и соблазнению».
До этого Тверской суд Москвы назначил блогеру заочный арест по делу о сексуальном насилии. В августе его объявили в розыск по обвинению в склонении к изнасилованию.