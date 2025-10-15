Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.8 комментариев
Суд запретил в России курсы Алекса Лесли по соблазнению
Суд признал запрещенной к распространению на территории России информацию о курсах Алекса Лесли (Александра Кириллова) по знакомству и соблазнению, размещенную на двух сайтах.
Суд в Москве запретил распространение в России курсов блогера Алекса Лесли, который ранее был заочно арестован по обвинению в склонении к изнасилованию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение прокуратуры Москвы.
В ходе расследования выяснилось, что Кириллов не только автор нескольких книг, но и ведет различные каналы и страницы в соцсетях, позиционируя себя как основателя курсов «Телесного тренинга» по технике знакомств и соблазнения. Материалы этих курсов размещались на двух интернет-сайтах.
Тверской межрайонный прокурор подал административный иск с требованием признать информацию на указанных сайтах запрещенной для распространения на территории России. Суд полностью удовлетворил это требование, а исполнение решения находится под контролем прокуратуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы назначил блогеру Александру Кириллову (Алексу Лесли) заочный арест по делу о сексуальном насилии.
Ранее в августе Кириллова объявили в розыск в России после возбуждения уголовного дела по обвинению в склонении к изнасилованию.
Также в Москве продлили арест последователю Лесли Алексею Башину, обвиняемому по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении девушек.