Суд запретил в России курсы Алекса Лесли по соблазнению

Tекст: Ольга Иванова

Суд в Москве запретил распространение в России курсов блогера Алекса Лесли, который ранее был заочно арестован по обвинению в склонении к изнасилованию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение прокуратуры Москвы.

В ходе расследования выяснилось, что Кириллов не только автор нескольких книг, но и ведет различные каналы и страницы в соцсетях, позиционируя себя как основателя курсов «Телесного тренинга» по технике знакомств и соблазнения. Материалы этих курсов размещались на двух интернет-сайтах.

Тверской межрайонный прокурор подал административный иск с требованием признать информацию на указанных сайтах запрещенной для распространения на территории России. Суд полностью удовлетворил это требование, а исполнение решения находится под контролем прокуратуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы назначил блогеру Александру Кириллову (Алексу Лесли) заочный арест по делу о сексуальном насилии.

Ранее в августе Кириллова объявили в розыск в России после возбуждения уголовного дела по обвинению в склонении к изнасилованию.

Также в Москве продлили арест последователю Лесли Алексею Башину, обвиняемому по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении девушек.



