TMZ сообщил о страшных деталях смерти басиста Limp Bizkit Сэма Риверса
Тело Сэма Риверса, бас-гитариста Limp Bizkit, обнаружили в луже крови с признаками тромбоэмболии легочной артерии и травмой глаза, такие подробности его смерти приводит портал TMZ.
Известного басиста американской группы Limp Bizkit Сэма Риверса нашли мертвым в луже крови, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.
Женщина, обнаружившая тело, во время звонка в службу 911 сообщила диспетчерам: «Я нашла Сэма в луже крови», следует из аудиозаписи, опубликованной в материале.
Согласно отчету заместителя шерифа округа Сент-Джонс, лицо и шея музыканта были темно-синего цвета, а остальное тело – красным. Такие изменения врачи часто связывают с тромбоэмболией легочной артерии.
Также отмечается, что у Риверса было зафиксировано рассечение на глазу, которое, по предположениям спасателей, могло быть получено при падении с унитаза. Официальная причина смерти будет опубликована позже, после проведения всех необходимых экспертиз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, басист группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер в возрасте 48 лет.