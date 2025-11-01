Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
Российский рынок акций начал утро с небольшого снижения
В первые минуты субботней торговой сессии индекс Мосбиржи с дополнительным кодом демонстрирует умеренное падение, опускаясь к отметке 2521,46 пункта, следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций в начале утренней субботней сессии продемонстрировал небольшое снижение, передает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.02 мск снизился на 0,15% и составил 2521,46 пункта.
Утренние торги на Московской бирже с 27 января снова проводятся на рынке акций. Их время приходится на интервал с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия остается без изменений – она проходит с 9.50 до 18.50 мск, и именно на этот период приходится определение официального значения индекса Мосбиржи (iMOEX).
В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50 мск, также рассчитывается индекс с дополнительным кодом (iMOEX2), совпадающий с основным значением iMOEX в часы основной сессии.