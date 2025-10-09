Эксперт объяснил невозможность возврата денег за сутки на карту при отмене покупки

Эксперт Шевченко рассказал, почему возврат денег на карту за покупку требует нескольких дней

Tекст: Татьяна Косолапова

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором предложил установить срок возврата денег на карту в 24 часа. На данный момент возврат средств при расторжении договора купли-продажи товара или отказа от оказания услуг может занимать до 10 дней, что, по мнению депутатов, «неопределенно долгий срок».



«Банк должен защитить себя от возможного мошенничества со стороны покупателя. Поэтому для того, чтобы произвести возврат средств за отмененную операцию, необходимо провести проверку. За это отвечает служба безопасности, которая выясняет, действительно ли была покупка, где она была и этот ли человек покупал. На все это требуется время», – говорит Шевченко.

Он отмечает, что часть проверок проводятся автоматически, а часть – вручную. Специалисты безопасности действуют, исходя из ситуации. Поэтому с учетом того, что клиентов у банков – миллионы, а в службе безопасности работает ограниченное количество людей, за 24 часа можно банально не успеть.

«Если просто вернуть деньги без проверки, а потом выяснится, что операция была мошенническая, банку придется подавать в суд, а это лишние сложности. Поэтому вполне обоснованно, что банки попросили срок побольше, но в рамках разумного – не месяц, как у госорганов, и не сутки, а 10 дней. Это не смертельный срок для возврата денег за покупку, которая не подошла», – считает специалист.

Тем более, подчеркивает собеседник, 10 дней – это максимальный срок. Если банк справляется раньше, он раньше и производит возврат. Как правило, за мелкие покупки деньги приходят вообще в течение нескольких часов. А если сумма немаленькая, то логично, что и проверять ее, вероятнее всего, будут дольше.

«При операциях по покупке тоже проводится проверка, но она чаще всего автоматическая. Например, если вчера человек был в Москве, а сегодня совершает покупку в Бангкоке, система это сразу заметит. Если операция подозрительная, ее могут временно заморозить, чтобы уточнить детали у клиента. И при онлайн-оплате чего-либо, если операция для клиента нетипична (он раньше не покупал в этом магазине, в этом городе), банк настораживается. Ему нужно время, чтобы оценить последствия», – замечает Шевченко.

Также он сомневается в том, что стоит вводить быстрые возвраты денежных средств в случаях, если суммы незначительные, поскольку мошенники не гнушаются никакими деньгами. Поэтому, считает эксперт, не стоит ограничивать банк во времени проверки, чтобы не возникало никаких спорных ситуаций, а клиенты могли бы быть максимально защищены.