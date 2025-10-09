Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?2 комментария
Названы сроки и время подписания соглашения между Израилем и ХАМАС
Reuters: Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня 9 октября в 12.00
Израиль и движение ХАМАС подпишут соглашение о реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа в четверг, 9 октября в 12.00, сообщает Reuters.
Израиль и движение ХАМАС подпишут соглашение о реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, передает ТАСС.
По данным источника Reuters, подписание соглашения ожидается в 12.00 мск. 9 октября. Сразу после этого на территории анклава вступит в силу режим прекращения огня.
Собеседник агентства отметил, что первый этап частичного вывода войск Израиля из сектора Газа начнется не позднее суток после заключения сделки. Соглашение станет частью усилий по реализации предложенного ранее мирного плана.
Ранее Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана.
В северных районах Газы продолжились авиаудары, несмотря на объявление о договоренности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники должны вернуться из сектора Газа в понедельник.