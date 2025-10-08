Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.5 комментариев
В Госдуме назвали народные промыслы стратегическим запасом культуры России
В Национальном центре «Россия» прошла сессия «Что такое Новый российский стиль?» в рамках II Международного симпозиума «Создавая будущее».
Ключевой участницей дискуссии стала депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по развитию народных художественных промыслов Мария Василькова. К обсуждению присоединились эксперты в области дизайна, архитектуры, образования и креативных индустрий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Василькова подчеркнула: «Россия – цивилизация. У нас богатейшее историческое наследие, где веками формировался национальный культурный код, язык форм, смыслов и символов, который нужно не просто сохранять, а переосмыслять и использовать в создании нового стиля современной России». По ее словам, народные художественные промыслы (НХП) должны стать фундаментом для будущего визуального образа страны. Она заявила: «Народные художественные промыслы – это не музей, а лаборатория будущего. Это стратегический запас нашей культуры, от того, насколько грамотно мы сможем использовать этот культурный потенциал, зависит безопасность и устойчивость нашей цивилизации».
Депутат отметила, что в условиях глобальной конкуренции образов именно НХП способны стать отличительной чертой России и инструментом культурного суверенитета. Василькова сослалась на слова президента России Владимира Путина о том, что молодежь охотно обращается к национальной одежде, что является признаком настоящего культурного тренда и возрождения интереса к национальной идентичности. Она считает, что новый российский стиль формируется благодаря живому интересу молодых к своим корням и чувству гордости за страну.
Василькова также рассказала, что в Госдуме уже создана рабочая группа по развитию народных художественных промыслов при Экспертном совете по развитию креативной экономики. Среди задач этой группы: совершенствование госполитики, устойчивое развитие отраслевых организаций, а также развитие кадрового и научно-методического потенциала для сохранения и модернизации традиционных промыслов.
Отдельно депутат выделила совместную работу с АНО «Ленинка Арт» и планируемый пилотный проект по кооперации между индустриальными заказчиками, дизайнерами и мастерами НХП. По ее мнению, важно показать молодежи, что традиция может быть современной и экономически успешной. Василькова убеждена, что интеграция промыслов в стратегию развития креативных индустрий и обновление образовательных программ станут залогом будущего российского дизайна. «Народные художественные промыслы – это не прошлое, это генетический код российского дизайна будущего», – резюмировала парламентарий.