    Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками
    Мерц предупредил немцев о снижении их доходов
    В РЖД появились купе только для пассажиров с детьми
    Россиянку не пустили в Южную Корею из-за незнания достопримечательностей
    Путина с днем рождения поздравили лидеры СНГ и премьер-министр Индии
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    Назван запланированный на развитие туризма в России объем финансирования
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    Патрушев: Запад для давления на Россию в Арктике использует экологическую проблематику
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    7 октября 2025, 20:43 • Новости дня

    Уральский турбинный завод опроверг сообщения о пожаре

    Tекст: Евгения Караваева

    Информация о пожаре на Уральском турбинном заводе в Екатеринбурге не подтвердилась, предприятие продолжает функционировать без перебоев.

    Уральский турбинный завод продолжает работу в обычном режиме, никаких возгораний на территории предприятия не зафиксировано, передает ТАСС.

    В пресс-службе завода подчеркнули: «Возгорание в мебельном цеху на «Эльмаше». Уральский турбинный завод работает в штатном режиме, возгорания нет».

    Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о пожаре в Екатеринбурге, который якобы произошел на территории завода. В компании официально опровергли эти сообщения и заверили, что предприятие функционирует без перебоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в Екатеринбурге загорелся склад на улице Фронтовых бригад.

    6 октября 2025, 22:19 • Новости дня
    WSJ: Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Скрытая сеть энергохранилищ мощностью 200 мегаватт построена на Украине для обеспечения экстренного электроснабжения до 600 тыс. домов при длительных блэкаутах, сообщило американское издание The Wall Street Journal.

    Украина сформировала скрытые парки аккумуляторов с целью поддержания электроснабжения на случай длительных отключений, передает RT. По данным издания, крупнейшая аккумуляторная система страны включает шесть энергохранилищ, размещенных в Киеве и Днепропетровской области.

    Совокупная мощность сети достигает 200 мегаватт, что позволяет обеспечить электричеством до 600 тыс. домов в течение двух часов. Сами энергохранилища представляют собой белые блоки-аккумуляторы высотой примерно 2,5 метра.

    Причиной создания такой системы стали риски массовых отключений электричества на Украине из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре. Аккумуляторы можно быстро развернуть там, где возникнет необходимость, чтобы поддержать подачу электричества в экстренных ситуациях.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине.

    Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе из-за угрозы масштабного блэкаута на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины.

    6 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

    Фон дер Ляйен после речи Путина призвала сохранить ей власть ради мира в Европе

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай», и сохранить ей власть, чтобы бороться с «угрозой с Востока».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза тщательно выслушать речь президента России Владимира Путина, произнесенную на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Она обратилась к евродепутатам, напомнив, что Путин возложил ответственность «за продолжение боевых действий на Украине на Европу». По словам фон дер Ляйен, европейцам следует «очень внимательно прислушаться к его словам».

    Фон дер Ляйен также заявила, что «глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать», передает ТАСС.

    «В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии попросила оставить ее у власти для «спасения миропорядка», аргументируя это необходимостью защиты Европы. Она подчеркнула, что глобальный Юг внимательно следит за действиями ЕС. Ее выступление прозвучало в преддверии запланированного 9 октября голосования по вотумам недоверия Еврокомиссии в Европарламенте, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

    Ранее депутаты Европейской народной партии в Европарламенте выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они могут поддержать вотум недоверия.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. Президент пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию, Францию и другие страны.

    7 октября 2025, 18:10 • Видео
    Франция шокировала Евросоюз

    Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    7 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли Польши и Прибалтики в начале спецоперации на Украине стало причиной острой реакции Варшавы.

    Дипломатический скандал между Варшавой и Берлином начался после слов Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В публикации отмечается, что в Польше подобные слова встретили резко негативно. Один из бывших польских премьер-министров Матеуш Моравецкий заявил, что политика Меркель в отношении России нанесла ущерб безопасности Европы.

    Напряженность между Польшей и Германией возникла не только на почве заявлений бывшего канцлера, но и из-за разногласий по вопросам безопасности границы, связанных с миграционным кризисом. Польская сторона также выражает разочарование позицией Германии к России как при Меркель, так и при ее нынешнем канцлере Олафе Шольце.

    Напомним, Меркель заявила, что Польша и Прибалтика сопротивлялись попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Также бывший канцлер Германии указывала, что пандемия коронавируса также стала одной из причин украинского кризиса.

    6 октября 2025, 20:54 • Новости дня
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине

    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховная рада Украины 7 октября рассмотрит законопроект о создании в вооруженных силах нового рода войск, специализирующихся на кибербезопасности.

    Проект соответствующего закона будет вынесен на первое чтение в Верховной раде 7 октября, передает РБК. Инициатива предполагает создание в составе ВСУ отдельного рода войск – киберсил, которые займутся обеспечением кибербезопасности и проведением операций в киберпространстве.

    В Генштабе ВСУ подчеркнули, что процесс наращивания возможностей в сфере киберобороны продолжается, и новый законопроект разработан с учетом опыта ведущих мировых государств. Законопроект № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины» подготовила рабочая группа с участием специалистов Генштаба.

    Идея создания отдельного рода войск, отвечающих за кибероперации, была предложена еще в октябре 2024 года. Тогда представители военных совместно с депутатами обсуждали концепцию, учитывая международную практику.

    7 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин запланировал в собственный день рождения, 7 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.

    Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.

    Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.

    Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.

    7 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    @ Вязовой Михаил/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

    Росэнергоатом в Telegram-канале сообщил, что в ночь с 6 на 7 октября технические средства обнаружили и подавили боевой беспилотник Вооруженных сил Украины в районе Нововоронежской АЭС.

    После столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 БПЛА детонировал, оставив на конструкции темный след. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    В результате инцидента эксплуатация станции осталась безопасной, а радиационный фон на территории предприятия и прилегающей зоны не изменился и соответствует природным значениям. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

    Работа АЭС не нарушена: действуют энергоблоки №4, 5 и 6, энергоблок №7 с четвертого октября находится на планово-предупредительном ремонте. Общая мощность станции составляет 2 556 мегаватт.

    Это не первая атака ВСУ на российские атомные объекты – ранее были зафиксированы попытки ударов по основным сооружениям Курской и Смоленской АЭС.

    В сентябре украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    Президент России Владимир Путин предупредил о возможности принятия зеркальных мер в ответ на обстрелы Запорожской АЭС, напомнив о наличии работающей атомной станции на территории Украины.

    7 октября 2025, 08:17 • Новости дня
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз согласовал новые правила, по которым российские дипломаты обязаны информировать власти стран ЕС о планируемых поездках, сообщили источники газеты Financial Times (FT).

    Страны Евросоюза согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов внутри сообщества. Теперь представители посольств России, работающие в столицах стран ЕС, должны заранее уведомлять власти государств, через которые планируют проезжать или куда намерены въезжать, по меньшей мере за сутки.

    В уведомлении необходимо указывать не только даты и пункты пересечения границ, но и подробные сведения об автотранспорте: марку, тип и номерной знак. Если поездка совершается на поезде, автобусе или самолете, потребуется сообщить данные о перевозчике и маршруте, передает ТАСС.

    Любая страна ЕС может отказать российскому дипломату во въезде или затребовать дополнительное разрешение, не поясняя причины. Новые меры стали частью разрабатываемого пакета антироссийских санкций, инициированного Чехией.

    Для согласования пакета потребовалась поддержка всех стран ЕС, последнее вето сняла Венгрия. Однако юридическое закрепление мер может быть отложено из-за спора по инициативе Австрии снять санкции с активов, связанных с Олегом Дерипаской, в интересах банка Raiffeisen.

    Ранее МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны.

    Евросоюз планирует включить в 19-й пакет санкций меры по ограничению поездок российских дипломатов, сотрудников дипмиссий и их семей.

    В МИД России считают подобные ограничения откровенно конфронтационным шагом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова принять симметричные меры.

    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

    Военный эксперт Анпилогов: Трамп пытается снять с США ответственность за возможные удары «Томагавками» по России

    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    7 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Институт социальной архитектуры будет создан на платформе «Россия – страна возможностей»

    Tекст: Ольга Иванова

    На базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» появится новый институт, который займется социальным прогнозированием и моделированием будущего.

    Институт социальной архитектуры будет создан на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), передает ТАСС. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на II Международном симпозиуме «Создавая будущее».

    Харичев подчеркнул: «Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал – для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы "Россия – страна возможностей" принято решение создать институт социальной архитектуры». По словам чиновника, институт займется оперативным реагированием на социальные перемены, моделированием будущего и проектированием новых общественных практик.

    Он добавил, что РСВ – это «очень практичная платформа», объединяющая конкурсы и социальные проекты, где можно реализовать таланты, получить знания и найти единомышленников.

    Платформа «Россия – страна возможностей» создана по указу президента в мае 2018 года. За семь лет работы организацией реализовано более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», Международный строительный чемпионат и другие.

    7 октября 2025, 09:07 • Новости дня
    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможная смена власти и правительственные перестановки во Франции могут привести к системному ослаблению Евросоюза и осложнить согласование бюджета, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Политическая нестабильность во Франции может привести к «фатальному ослаблению» Евросоюза и осложнить положение в еврозоне, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico и европейских дипломатов.

    По словам одного из собеседников, «Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону. Сегодня это главная тема для разговоров».

    В Брюсселе считают, что позиции президента Франции Эмманюэля Макрона в ЕС ослабевают. Дипломаты отмечают, что частая смена министров финансов осложняет переговоры по бюджету Евросоюза. Особую обеспокоенность вызывает вероятность досрочных выборов во Франции, которые могут поставить под угрозу принятие долгосрочного бюджета ЕС до выборов 2027 года.

    Европейские эксперты подчеркивают, что политический кризис во Франции может негативно сказаться на совместных инициативах с Германией и Британией, включая проекты вроде «коалиции желающих». По мнению чиновников, нынешняя ситуация с безопасностью в Евросоюзе делает подобную неопределенность особенно опасной.

    В то же время французские чиновники, комментируя отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, подчеркивают, что несмотря на непростые обстоятельства, «в министерстве экономики страны все еще есть пилот в кабине». Они стараются сохранять спокойствие и уверяют, что контроль над ситуацией не утрачен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство французов поддержали идею досрочной отставки Макрона. Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о формировании нового правительства. Отставка Лекорню ввергла Макрона в хаос.

    7 октября 2025, 15:40 • Новости дня
    Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога»

    Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» становится частью глобальной экосистемы «Открытого диалога»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве стартовал II Международный симпозиум, на котором обсуждаются сценарии развития мира и роль молодежи в будущем.

    Открытие II Международного симпозиума «Создавая будущее» состоялось в Национальном центре «Россия», сообщает Национальный центр «Россия». Мероприятие собрало представителей более 85 стран, включая Китай, США, Италию, страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В симпозиуме принимают участие государственные деятели, ученые, инженеры, футурологи, художники и представители медиа.

    На открытии заместитель руководителя администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета Национального центра «Россия» Максим Орешкин зачитал приветствие Владимира Путина. Президент РФ подчеркнул: «Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами – на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение».

    «У нас активно развивается новая важная инициатива – Открытый диалог. Здесь есть участники того мероприятия, который у нас состоялся в апреле, который назывался «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты. Симпозиум «Создавая будущее», на котором мы сегодня здесь присутствуем, становится частью глобальной экосистемы Открытого диалога», – сказал Орешкин.

    Симпозиум проходит 7-8 октября в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке российских министерств. Одним из ключевых событий станет экспертная сессия Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» с участием международных экспертов.

    Генеральный директор центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что симпозиум становится местом, где можно увидеть и почувствовать будущее глазами лучших умов мира.

    7 октября 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о серьезной эскалации в случае передачи Киеву американских ракет Tomahawk и очень конкретно изложил позицию Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Возможная поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk может стать серьезным витком эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже четко обозначил реакцию Москвы на заседании клуба «Валдай». По словам Пескова, «все было четко сказано» на этой встрече.

    Песков подчеркнул, что речь идет о ракетах, которые могут быть произведены в ядерном исполнении, и такой шаг не изменит положение на фронте для украинских властей. Однако это станет новым витком эскалации.

    «Здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», – заявил Песков.

    Он также указал, что Кремль считает необходимым дождаться более четких заявлений от президента США Дональда Трампа по вопросу возможных поставок ракет Tomahawk Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что передача Украине Tomahawk может разрушить позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Президент России напоминал, что использовать эти ракеты без участия военных США невозможно.

    Эксперт оценил намерение Трампа выяснить, для каких целей Киев может применить Tomahawk.

    6 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине

    Меркель заявила, что пандемия затруднила переговоры с Путиным по Украине

    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на возможность вести эффективные переговоры с Владимиром Путиным по Украине.

    Пандемия коронавируса стала одним из ключевых факторов, повлиявших на решение властей России начать спецоперацию на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan, передает РБК. По ее словам, она не могла лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным из-за коронавирусных ограничений. «Я не могла встречаться лично, а по видеосвязи такие вопросы не решить», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер подчеркнула, что дистанционные форматы переговоров были неэффективны для принятия важных политических решений.

    Ранее Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Меркель отметила, что европейские страны должны стремиться к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Джо Байдена.

    7 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    Перебежчик Ступников оставил долги в России по кредитам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший российский военный Лев Ступников, объявленный в розыск, оказался должен значительную сумму по кредиту, такие данные содержатся у судебных приставов.

    Перебежавший на сторону Украины Ступников накопил долги по кредитам на сумму почти 107 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    В августе в отношении Ступникова было возбуждено исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса, после чего началось принудительное взыскание задолженности.

    По данным российских военных, от действий перебежчика могли погибнуть более 200 солдат российской армии.

    В конце сентября Ступникова объявили в розыск в России. Ступников признавался, что около семи месяцев передавал украинским военным координаты позиций российских войск, по которым затем наносились ракетные удары.

    Другой перебежчик Максим Кузьминов был убит профессиональными киллерами, которые выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на машине.

    Кузьминов похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, после чего уехал в Испанию с разрешения украинских властей.

    6 октября 2025, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: Нобелевская премия по медицине вручена заслуженно

    Иммунологи Бережанский и Манина рассказали о значении открытия лауреатов Нобелевской премии по медицине

    Эксперт: Нобелевская премия по медицине вручена заслуженно
    @ Narciso Contreras/Anadolu/Reuters

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Нобелевская премия по физиологии и медицине 2025 года присуждена за исследования, которые изменили представление о работе иммунитета. Открытие регуляторных Т-клеток и белка FOXP3 объяснило, как организм избегает разрушительных иммунных реакций, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные иммунологи Павел Бережанский и Ирина Манина.

    Нобелевская премия 2025 года по медицине присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследование иммунитета. Премия выдана за исследования в области так называемой периферической иммунной толерантности – молекулярно-клеточного механизма, играющего важную роль в предотвращении аутоиммунных заболеваний.

    «Сегодня, когда объявили, кто получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, это вызвало большой интерес. Все, кто занимается физиологией, иммунологией, медициной, хорошо знают этих ученых, потому что они действительно сделали большое открытие», – говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского Университета, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бережанский.

    Он отмечает, что современная медицина постепенно уходит от чисто клинического подхода –  все больше внимания уделяется иммунологической, клеточной, генетической медицине. И именно на уровне клеток, генетических взаимодействий, цитокинов, интерлейкинов, нейромедиаторов и других микроскопических факторов сегодня совершаются фундаментальные открытия. Эти механизмы невидимы человеческому глазу, но именно они управляют работой организма и защищают его от внешней среды.

    «Если говорить о сути открытия, то оно восходит к исследованиям еще 1990-х годов. Когда я учился в университете, мы уже изучали те клетки, которые один из авторов открыл. Очень важно понимать, что иммунитет – это сложная взаимосвязь огромного количества клеток, факторов, медиаторов», – подчеркивает врач.

    Специалист объясняет, что когда в организм попадает какой-то патоген, за иммунитет отвечает всего несколько типов клеток. Во-первых, это местный иммунитет – слизь, лизоцим (природный антибактериальный фермент, который атакует и разрушает клеточные стенки бактерий, защищая организм от патогенных микроорганизмов), кожа как физический барьер. Повышенная кислотность, например, в желудке – тоже барьер. Но если вирус, бактерия или другой патоген проникает в кровяное русло, включаются две большие группы защитников: Т-лимфоциты и В-лимфоциты.

    В-лимфоциты вырабатывают антитела – это более длительный процесс, продолжает иммунолог. Борются же в первую очередь Т-лимфоциты. Их очень много, и среди них есть один класс, который называется Т-регуляторные лимфоциты. Именно они были открыты одним из тех, кто получил Нобелевскую премию. Т-лимфоциты играют очень важную роль в регулировании иммунного ответа, потому что Т-регуляторные лимфоциты контролируют силу и продолжительность иммунной реакции. Это, так сказать, клетки-«генералы», которые следят, как «армия» борется, и решают – запустить ли дополнительные силы или удержать.

    «Основная функция Т-регуляторных лимфоцитов –  подавлять активность других иммунных клеток. Есть Т-клетки, которые являются «солдатами» и непосредственно борются, а Т-регуляторные клетки регулируют их действия. Это очень важно, потому что именно эти регуляторные клетки сдерживают слишком сильный, неадекватный ответ иммунной системы.

    «Если бы их не было, на каждый вирус и бактерию организм реагировал бы чрезмерным выбросом защитных клеток, и мы увидели бы большое количество иммунологических, аутоиммунных заболеваний. К сожалению, сейчас эти заболевания действительно возникают, потому что организм неправильно регулирует иммунный ответ», – поясняет Бережанский.

    Основной механизм действия Т-регуляторных лимфоцитов – подавление иммунитета, делится профессор. Они выделяют цитокины, например интерлейкин-10 и фактор некроза опухоли. Эти вещества ингибируют активацию других клеток, то есть подавляют «армию» дальше. Т-регуляторные лимфоциты также контролируют воспаление, чтобы ткани не повреждались. Если воспаление не контролировать, повреждаются даже здоровые клетки. То есть организм слишком большую «армию» удержать не может и начинает работать против себя. Регулируя воспалительные процессы, Т-регуляторные лимфоциты контролируют очаг воспаления.

    «Очень важно, что они поддерживают толерантность организма – помогают ему не атаковать собственные клетки, что предотвращает развитие аутоиммунных заболеваний и защищает от аллергии. Например, если в организм попадает белок коровьего молока или белок растения, и не было бы этих клеток, иммунитет боролся бы с каждым чужеродным веществом, попадающим в организм. Кроме того, эти клетки имеют большое значение в трансплантологии. Их используют для подавления иммунной реакции при пересадке органов, чтобы не возникало отторжения. Т-регуляторные клетки помогают защитить трансплантат, чтобы орган прижился и начал полноценно работать», – рассказывает врач.

    Вторая часть открытия, по его словам, связана с двумя другими учеными, которые открыли FOXP3. Это специальный белок – транскрипционный фактор, который участвует в иммунном обмене и регулирует работу Т-регуляторных клеток. С FOXP3 связано огромное количество иммунологических процессов, а при генетических нарушениях FOXP3 возникают серьезные проблемы.

    Основные функции FOXP3 – регуляция толерантности, чтобы собственные иммунные клетки не атаковали нормальные клетки организма. Он регулирует Т-регуляторные клетки и инактивирует иммунный ответ. То есть, когда организм среагировал на воспаление и выработал большое количество клеток, FOXP3, по сути, является «донесением с поля боя» – передает сигнал Т-регуляторным клеткам о том, что нужно остановить «армию». Тогда Т-регуляторные клетки начинают подавлять активность Т-хелперов и Т-цитотоксических клеток.

    «FOXP3 также играет важную роль в развитии онкологических заболеваний, так как помогает нормальным клеткам бороться с опухолевыми процессами при сниженной активности иммунной системы. Его дефицит наблюдается и при аутоиммунных заболеваниях – таких, как системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, то есть там, где иммунитет направлен против собственного организма. Мутации в гене FOXP3 чаще сцеплены с Х-хромосомой, и мы их видим при иммунодефицитах, полиэндокринопатиях, энтеропатиях и других аутоиммунных заболеваниях. Когда нарушается количество Т-регуляторных клеток, экспрессирующих FOXP3, возникают онкологические и другие тяжелые болезни», – говорит Бережанский.

    Он обращает внимание на то, что открытие и понимание взаимосвязей FOXP3 и Т-регуляторных клеток стало огромным достижением в медицине, потому что это дало новый толчок в лечении аутоиммунных заболеваний. Благодаря ему специалисты поняли, как регулировать эти процессы. Появилось новое направление в трансплантологии – как предотвратить отторжение органа. Развиваются направления иммунологии, включая аллергологию и молекулярную аллергодиагностику.

    «Следующее перспективное направление – генетика. Если мы научимся исправлять мутации в генах FOXP3, сможем вылечить огромное количество различных заболеваний. Поэтому мое мнение: данная премия действительно заслуженная. И я надеюсь, что впереди нас ждет еще больше интересных открытий, которые создадут новые большие направления в медицине», – заключил собеседник.

    Врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина заявила, что за последние 10-20 лет иммунология стремительно развивается как наука и на основе полученных данных уже синтезируется много новых лекарственных препаратов. «Сейчас в терапии выделяется отдельное направление – таргетная биотерапия, созданная и работающая по законам иммунологии. Это важно для тех заболеваний, которые раньше  считались неизлечимыми», – рассказывает врач.

    Она подчеркивает, что изучение иммунитета, его законов, в том числе аутоиммунных  каскадов – это путь к возможному регулированию иммунного ответа и решения важных медицинских задач. В перспективе полученные научные результаты необходимы для создания новых медикаментов и вакцин для лечения как взрослых, так и детей. Чтобы при первичном мониторинге и при первых выявлениях иммунологических заболеваний мы могли сразу же компенсировать эти дефекты и восстановить работу организма в целом.

