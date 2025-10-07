По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать из-за этого с «Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.0 комментариев
Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Дзержинске Нижегородской области
Никитин сообщил об уничтожении 30 БПЛА в Дзержинске Нижегородской области
Ночью система ПВО отразила атаку 30 беспилотников в районе промзоны Дзержинска Нижегородской области, обломки повредили здания и автомобили, но промышленные объекты не пострадали, заявил глава региона Глеб Никитин.
В ночь на вторник в районе промзоны Дзержинска силы ПВО уничтожили 30 беспилотников, сообщает Telegram-канал Никитина. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Никитин добавил, что обломки дронов повредили несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Также сообщается о падении обломков на территории одного из предприятий, однако серьезного ущерба промышленной инфраструктуре нанесено не было.
На месте работают ответственные службы, которые оценивают масштаб повреждений и ликвидируют последствия атаки. Координацию всех необходимых мероприятий осуществляет глава города Михаил Клинков.
