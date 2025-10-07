НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
Зеленский «забыл» поблагодарить Финляндию за военную помощь киевскому режиму
Владимир Зеленский не упомянул Финляндию среди государств, оказавших киевскому режиму военную поддержку, несмотря на участие Хельсинки в помощи.
Владимир Зеленский поблагодарил несколько западных стран за предоставление оружия Украине, однако Финляндия не упоминалась упомянута в его списке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финское издание Iltalehti.
Журналисты предположили, что причина может быть в том, что Финляндия отказалась от участия в комплексе мер президента США Дональда Трампа для Украины.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщал об отказе от пакета военной помощи, так как выделенные средства должны быть израсходованы именно на закупку у отечественных производителей.
Хяккянен подчеркивал, что Финляндия стремится поддерживать не только Украину, но и собственную оборонную промышленность, укрепляя свой оборонный потенциал.
Зеленский благодарил Нидерланды, ФРГ, Канаду, Швецию, Данию, Норвегию, страны Прибалтики, Бельгию, Исландию и Люксембург, а также раскритиковал другие страны ЕС за нежелание усиливать военную поддержку Киева.
Ранее ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов.
Американская администрация утвердила предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками.