Греция удовлетворила требование отца жертвы железнодорожной катастрофы

Прокуратура разрешила эксгумацию жертвы крупнейшей ж/д катастрофы Греции
Прокуратура Лариссы одобрила проведение эксгумации и новых анализов останков погибшего сына Паноса Руци после 22-дневной голодовки его отца.
Прокуратура Греции удовлетворила запрос отца жертвы крупнейшей железнодорожной катастрофы страны, сообщает телеканал ERT. Отец погибшего Панос Руци объявил голодовку, требуя эксгумации тела сына для проведения дополнительных токсикологических и биохимических анализов, считая, что следствие затягивается умышленно.
В сообщении ERT говорится: «Прокуратура суда первой инстанции города Лариссы дала «зеленый свет» на проведение токсикологических и биохимических анализов останков сына Паноса Руци». Также отмечается, что из архива будет поднят старый иск против судмедэкспертов. Новое разбирательство призвано выявить возможные нарушения в их работе, включая пренебрежение обязанностями и выдачу поддельных справок.
Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Греции произошла в начале 2023 года в районе Темпи при столкновении пассажирского и грузового поездов, что привело к гибели 57 человек, преимущественно студентов. Власти страны неоднократно обвинялись в затягивании расследования и сокрытии улик. Родственники жертв утверждают, что часть погибших скончалась из-за пожара, вызванного незаконной перевозкой горючих веществ, что власти долгое время отрицали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Греции стартовала общенациональная суточная забастовка. В центре Афин прошел масштабный митинг с требованием расследования железнодорожной катастрофы 2023 года. Бывший руководитель отдела безопасности и движения поездов Греции Христос Рецинас заявил, что отказался ездить на поездах из-за отсутствия систем безопасности. В стране до сих пор нет вторичного центра контроля дорожного движения, что позволило бы избежать трагедии рядом с городом Лариса.