Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
СДПГ предложила создать центр борьбы с дронами в Бремене
Руководство фракции СДПГ в Бремене выступило с инициативой разместить будущий центр борьбы с беспилотниками в этом северном немецком городе, учитывая стратегические объекты, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на письмо председателя фракции социал-демократов в региональном парламенте Мюстафы Гюнгера главе МВД ФРГ Александра Добриндта.
Отделение Социал-демократической партии Германии в городе Бремен предложило использовать этот город в качестве площадки для создания нового центра борьбы с беспилотниками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel. Инициатива оформлена в письме председателя фракции СДПГ в региональном парламенте Мюстафы Гюнгера, адресованном министру внутренних дел Германии Александру Добриндту.
Ранее министр объявлял о намерении предоставить бундесверу юридические полномочия для отслеживания, перехвата и уничтожения беспилотников совместно с полицией, а также анонсировал создание специализированного центра защиты от дронов. В письме Гюнгер подчеркнул: «Он хочет… агитировать за то, чтобы наша федеральная земля (Бремен) была принята во внимание при поиске подходящего места для запланированного центра по борьбе с дронами».
По мнению Гюнгера, Бремен является не только центром компетенций в сфере беспилотных технологий, но и особо уязвимой целью для шпионажа и саботажа посредством дронов. Глава фракции отметил, что в Бремене расположены представительства известных оборонных компаний, таких как Rheinmetall, Saab, Airbus Defence and Space, а также порт, что делает город стратегически важным.