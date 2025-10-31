Нижегородца осудили на семь лет за взрыв коллекции оружия

Суд приговорил оружейного блогера к семи годам за взрыв дома

Tекст: Денис Тельманов

Решение о лишении свободы жителя Нижнего Новгорода было вынесено после инцидента с частичным разрушением девятиэтажного дома на улице Юлиуса Фучика, сообщает РИА «Новости».

Следствие и суд признали: мужчина незаконно приобрел и хранил в квартире взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы.

В марте 2024 года в результате неосторожного обращения с этими веществами в его квартире произошел взрыв, который привел к возгоранию и повреждению несущих конструкций дома. Аварийное состояние получила часть дома, два подъезда были признаны непригодными для проживания, а сумма ущерба превысила 341 млн рублей.

Во время обыска у осужденного обнаружили арсенал оружия, патронов и взрывных устройств разных эпох. В сообщении уточняется, что мужчина вел блог об оружейной коллекции и собирал опасные предметы в своей квартире. По приговору суда, ему назначено семь лет колонии общего режима и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, севастопольские полицейские задержали мужчину, укравшего у родственника фронтовиков ордена, медали и кортики. Власти вернули похищенное имущество владельцу.

В Ульяновске в многоквартирном доме на четвертом этаже произошел взрыв самогонного аппарата.

