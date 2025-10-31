Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Нижегородца осудили на семь лет за взрыв коллекции оружия
Суд приговорил оружейного блогера к семи годам за взрыв дома
Жителю Нижнего Новгорода назначили наказание после мощного взрыва в многоэтажке, где он хранил незаконную коллекцию боеприпасов и огнестрельного оружия.
Решение о лишении свободы жителя Нижнего Новгорода было вынесено после инцидента с частичным разрушением девятиэтажного дома на улице Юлиуса Фучика, сообщает РИА «Новости».
Следствие и суд признали: мужчина незаконно приобрел и хранил в квартире взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы.
В марте 2024 года в результате неосторожного обращения с этими веществами в его квартире произошел взрыв, который привел к возгоранию и повреждению несущих конструкций дома. Аварийное состояние получила часть дома, два подъезда были признаны непригодными для проживания, а сумма ущерба превысила 341 млн рублей.
Во время обыска у осужденного обнаружили арсенал оружия, патронов и взрывных устройств разных эпох. В сообщении уточняется, что мужчина вел блог об оружейной коллекции и собирал опасные предметы в своей квартире. По приговору суда, ему назначено семь лет колонии общего режима и штраф в размере 30 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, севастопольские полицейские задержали мужчину, укравшего у родственника фронтовиков ордена, медали и кортики. Власти вернули похищенное имущество владельцу.
В Ульяновске в многоквартирном доме на четвертом этаже произошел взрыв самогонного аппарата.