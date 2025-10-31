В Днепропетровске произошла перестрелка сотрудников СБУ и местных жителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Перестрелка между сотрудниками СБУ и местными жителями произошла возле ресторана в Днепропетровске, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Согласно информации источника, инцидент случился вечером 28 октября в одном из заведений Днепровского района города.

По имеющимся данным, сначала между двумя сотрудниками СБУ и местными отдыхающими произошел словесный конфликт внутри ресторана, который вскоре перерос в ссору. После выхода на улицу сотрудник СБУ достал пистолет Glock 17 и начал угрожать присутствующим. Один из местных жителей ударил сотрудника, отобрал у него оружие и произвел несколько выстрелов по обоим представителям спецслужбы.

В результате перестрелки оба сотрудника СБУ получили ранения, при этом один из них госпитализирован с травмой головы. Стрелявшего мужчину задержали при попытке скрыться с места происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК. В Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с местными жителями.