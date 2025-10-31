Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.0 комментариев
Центробанк аннулировал лицензию «Драйв клик банка» после ходатайства банка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у дочерней структуры «Сбера» – ООО «Драйв клик банк», сообщил Центробанк.
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у дочерней структуры «Сбера» – ООО «Драйв клик банк». Соответствующее решение вступило в силу с 31 октября 2025 года. Кредитная организация занимала 111-е место в российской банковской системе по размеру активов, сообщается на сайте Банка России.
Основанием для аннулирования лицензии стало ходатайство самого банка, поданное после решения единственного участника о добровольной ликвидации. В материалах регулятора отмечается, что для проведения ликвидационных процедур в «Драйв клик банк» будет назначена специальная комиссия.
«ООО «Драйв клик банк» (рег. №2168, Москва) остается участником системы страхования вкладов», – говорится в официальном сообщении.
В случае необходимости перевода остатков по счетам после аннулирования лицензии клиенты смогут воспользоваться услугами Агентства по страхованию вкладов для сумм до 1,4 млн рублей, для больших сумм потребуется обращение в банк.
Ранее пресс-служба «Сбера» отмечала, что решение о завершении работы «Драйв клик банка» связано с объединением автокредитного бизнеса под единым брендом. Основная часть кредитных договоров была переведена на баланс «Сбера» в 2024–2025 годах, остальная часть планируется к переводу в ходе ликвидации и заключительных процедур в 2026 году.
