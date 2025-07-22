А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
В России ликвидировали дочерний банк American Express
В Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о ликвидации ООО «Американ экспресс банк», дочерней структуры American Express, следует из материалов ЦБ России.
Банк добровольно прекратил работу на российском рынке, передает ТАСС.
В мае этого года президент России Владимир Путин разрешил добровольную ликвидацию этого банка на территории страны. Центробанк аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банка» с 13 августа. Кредитная организация работала в России с декабря 2005 года, когда была зарегистрирована ЦБ как дочерняя компания американской American Express.
В 2022 году American Express решила прекратить работу в России и Белоруссии. В тот же период Deutsche Bank объявил о сворачивании бизнеса в России.