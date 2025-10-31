Сильный ливень в Нью-Йорке унес жизни двух человек

В Нью-Йорке погибли два человека после затопления подвалов из-за ливня

Tекст: Мария Иванова

В Нью-Йорке в результате сильного ливня погибли два человека, которые не смогли выбраться из затопленных подвальных помещений, передает ТАСС.

Мэр города Эрик Адамс сообщил об этом в социальной сети X, заявив: «Два ньюйоркца погибли в результате сегодняшнего ливня».

Городские власти намерены усилить меры по информированию и обучению населения действиям в экстренных ситуациях. По словам Адамса, ошибки в прогнозировании осложнили ситуацию – согласно прогнозам, дождь должен был начаться постепенно, но основные осадки выпали за десять минут.

Метеорологи зафиксировали до 75 мм дождя в разных районах города. Стихия вызвала подтопления некоторых улиц и нарушила движение транспорта. На пятницу также прогнозируют сильный ветер, однако новых осадков не ожидается.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Мелисса» сейчас бушует на Багамских островах.

Ураган «Мелисса» уничтожил более 40 жизней.