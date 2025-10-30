Володин призвал ускорить рост производительности труда

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что основными задачами сегодня являются повышение производительности труда, снижение себестоимости выпускаемой продукции и максимизация отдачи от бюджетных вложений, передает ТАСС.

«Очень хорошо то, что разговор у нас идет куда более шире, чем учетная ставка. Мы говорим о влиянии на нее уровня инфляции, а также начали говорить о таких правильных вещах, как повышение производительности труда. Правильно будет говорить о повышении эффективности бюджетного рубля. Это все в комплексе, безусловно, имеет непосредственное отношение к росту внутреннего валового продукта и, конечно, к величине учетной ставки», – отметил Володин.

По словам спикера, к этой работе должны быть подключены профильные министерства, в том числе ведомства, связанные с экономическим развитием, жилищно-коммунальным хозяйством, строительством и топливно-энергетическим комплексом. Володин обратил внимание, что рост тарифов и повышение цен на топливо также оказывают влияние на инфляцию, что, в свою очередь, отражается на учетной ставке.

Он отметил, что за последние три года производительность труда выросла всего на три с небольшим процента, тогда как зарплаты за это время увеличились на 24%. «Если начнем снижать себестоимость продукции, уже будет результат», – добавил Володин.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России.