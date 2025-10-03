Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.10 комментариев
Стартовала программа обучения для финалистов проекта «Герои Херсонщины»
В творческом поселке «Счастливцево» стартовал первый модуль образовательной программы для ветеранов спецоперации, победившим в кадровом проекте «Герои Херсонщины».
Организаторами стали Высшая школа государственного управления президентской академии и администрация Херсонской области, оператором выступил региональный Центр развития компетенций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе первого модуля участники активно работали с наставниками – опытными руководителями региональных и муниципальных органов власти, особое внимание уделялось командной работе и личностному росту. На открытии присутствовали высокопоставленные представители администрации региона и руководства ВШГУ.
«Проект «Герои Херсонщины» объединил настоящих защитников Отечества, которые хотят внести свой вклад в развитие нашей области. Уже, что называется, на гражданке. Старт программы – это шаг к созданию команды будущего, сильной и целеустремленной. Действуйте!», – отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также сообщил, что в рамках проекта уже прошли кадровые назначения, например, Владимир Оганесов возглавил Новую Каховку.
Программа состоит из четырех очных модулей, трех блоков межмодульной работы и включает стажировки, дистанционные курсы и итоговую аттестацию. После завершения финалисты получат диплом о профессиональной переподготовке.